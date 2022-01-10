/671452/السيسي-يعلن-انطلاق-أعمال-منتدى-شباب-العالم

تبدأ، بعد قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة وسط حضور لوفود شبابية من مختلف دول العالم.

دوت الخليج

ومن المقرر أن يعلن الرئيس السيسي انطلاق أعمال المنتدى ويلقي كلمته الافتتاحية، وسط حضور زوار ومسؤولين دوليين، كما سيشارك الرئيس السيسي في جلسات المنتدى وورشه الرئيسية على مدارة أيام انعقاد المنتدى.

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.