/671454/وزير-الأوقاف-الشماتة-في-وفاة-الإبراشي-سوء-أدب-مع-الله

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الشماتة في الموت سوء أدب مع الله، والعاقل من يعتبر من يعتبر ويتعظ.

دوت الخليج

وأضاف في بيان له، الاثنين، أن العاقل من يعتبر ويتعظ ويكل أمر الخلق في أخراهم للخالق وحده، بعد ساعات من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

من جانبهأ أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تعليق بعض شباب سوشيال ميديا على مصائر العباد الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى ليس من صفات المؤمنين، ولا من سمات ذوي الأخلاق الكريمة.

وزير الأوقاف: الشماتة في وفاة "الإبراشي" سوء أدب مع الله

وأوضحت في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "ما يزيد الأمر بعدًا عن كل نبل وكل فضيلة أن تُشْتَمَّ في التعليق رائحة الشماتة وتمني العذاب لمن مات، فهذا الخُلق المذموم على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصًا على نجاة جميع الناس من النار".

وتابعت: "ليس الموت مناسبةً للشماتة ولا لتصفية الحسابات، بل هو مناسبة للعظة والاعتبار، فإن لم تُسعفْكَ مكارم الأخلاق على بذل الدعاء للميت والاستغفار له؛ فلتصمت ولتعتبر، ولتتفكر في ذنوبك وما اقترفته يداك وجناه لسانك، ولا تُعيِّن نفسك خازنًا على الجنة أو النار؛ فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء".​

المفتي: الشامتون في وفاة الإبراشي سفهاء قلوبهم أشد قسوة من الحجارة

وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه في خضم الجائحة نفقد يوما بعد يوم شخصية عامة.

وأضاف في منشور له على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، ما زلنا في خضم هذه الجائحة نفقد يومًا بعد يوم شخصية عامة، تغادرنا أجسادهم وتسكن تراب الوطن ليشكلوا تاريخه بعد أن كانوا جزءًا من تضاريسه، فعلى الراحلين السلام"

المفتي: الشامتون في وفاة الإبراشي سفهاء قلوبهم أشد قسوة من الحجارة

وتابع:"نسأل الله لموتانا الرحمة والمغفرة، كما نسأله ألا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء الشامتون في الموت، الذين قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، اللهم استرنا ولا تخزنا، ولا تفتنا ولا تفتن بنا، ونسألك يا ربنا حسن الختام".

يأتي ذلك بعد ساعات من وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأحد، عن عمر ناهز ٥٩ عاما.

وتوفي منذ ساعات الإعلامي وائل الإبراشي اليوم الأحد، بعد معاناة طويلة من مضاعفات فيروس كورونا، فقد على اثرها الحياة.

وترجع اصابة الإعلامي وائل الإبراشي في نهاية عام 2020 وذلك بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن وكان لها دور في ابعاده عن الشاشات.

صحفي وإعلامي مصري، عمل في بداية حياته المهنية بمؤسسة روزا اليوسف، ثم جريدة صوت الأمة التي رأس تحريرها لفترة. استمر في تقديم برنامج (الحقيقة) على شاشة قناة (دريم) الفضائية لسنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج (العاشرة مساءً)، بديلاً عن الإعلامية (منى الشاذلي) التي رحلت عن القناة.