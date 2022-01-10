بصحبة السيدة حرمه ورئيس فلسطين وولي عهد الأردن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل القاعة الرئيسية لـ"منتدى شباب العالم"

/671455/بصحبة-السيدة-حرمه-ورئيس-فلسطين-وولي-عهد-الأردن-الرئيس-عبدالفتاح-السيسي-يصل-القاعة-الرئيسية-لـمنتدى-شباب-العالم

وصل الرئيس عبدفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لافتتاح أعماله، وذلك بصحبة كل من؛ السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

دوت الخليج ومن المقرر أن يعلن الرئيس السيسي انطلاق أعمال المنتدى ويلقي كلمته الافتتاحية، وسط حضور زوار ومسؤولين دوليين، كما سيشارك الرئيس السيسي في جلسات المنتدى وورشه الرئيسية على مدارة أيام انعقاد المنتدى. الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.

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