/671456/انهيار-الأهل-عند-وصول-جثمان-الإعلامي-وائل-الإبارشي-لمسقط-رأسه-فيديو

توفى الإعلامي وائل الإبراشي مساء أمس الموافق 9 يناير، نتيجة إنهزامه أمام فيروس كورونا، بعد صراع دام لأشهر عديدة، وبعد خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء حدثت الفاجعة.

ينقل لكم موقع دوت الخليج تفاصيل وفاة وائل الإبراشي وتشييع جثمانه

قرر أهل الراحل وائل الإبراشي الصلاة عليه وتشييع جثمانه من مسقط رأسه، في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، من مسجد الشيخ سالم عقب صلاة ظهر اليوم، حيث أعلن هذا الخبر نقيب الإعلاميين طارق سعدة صباح اليوم، ونعاه قائلًا:"البقاء لله فى وفاة الأستاذ وائل الإبراشى ونعزى أهله وأسرته وأنفسنا فى وفاة رجل قدم مادة إعلامية تحقيقية تنويرية خبرية".

وصول جثمان وائل الإبراشي لمركز شربين

وسط أنهيار جميع أفراد أسرته، وبكاء القريبين منه، وصل جثمان الإعلامي وائل الإبراشي لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث ولد وتربى الإبراشي، قبل صلاة ظهر اليوم 10 يناير بقليل، حيث ستُقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد عب صلاة الظهر في مسجد سيدي سالم ابو الفرج.

كلمات بعض من حضور جنازة وائل الإبراشي

نقل موقع دوت الخليج بثًا مباشرًا من شربين بالدقهلية، وقبل وصول جثمان وائل الإبراشي قام بنقل بعض آراء الناس المحيطين به، وكانت جميعها تجتمع على أن الفقيد كان شخصيًا خيرًا، لطيف المعاملة مع الجميع، يعطي لصغار السن والخبرة فرص حقيقية للتعلم وإثبات أنفسهم، كان يستمع للجميع، ويناقشهم بشكل موضوعي هادء.

قالت واحدة من حضور الجنازة:"ماكنتش مصدقة أني خريجة وهاكلم الأستاذ وائل الإبراشي وهيرد عليا، ولكن رد وطلبت منه أني أشتغل معاه، قالي أتشرف".

تاريخ إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

أصيب وائل الإبراشي بكورونا في ديسمبر الماضي لعام 2020، عقب تكريمه ضمن حفل التكريمات الذي أقامه الفنان محمد صبحي بمناسبة مرور خمسين عاما على مشواره، وبعدما بدأ يتعافى تفاجأ بحدوث مضاعفات سريعة تسببت في تلف ثلث الرئة تقريبًا.

وائل الإبراشي إعلامي مُخدرم

قدم الإعلامي وائل الإبراشي عدد من البرامج الحوارية المهمة، وظهر من خلال القنوات الوطنية والفضائية، وقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، حيث قدم برنامج العاشرة مساءًا على قناة دريم الفضائية، خلفًا للإعلامية منى الشاذلي، وآخر برامجه كان برنامج التاسعة على القناة الأولى الفضائية المصرية.