مصدر يكشف لـ دوت الخليج حقيقة زواج هيفاء وهبي من رجل خليجي

/671461/مصدر-يكشف-لـ-تحيا-مصر-حقيقة-زواج-هيفاء-وهبي-من-رجل-خليجي

تداولت عدد من المواقع الإخبارية في الساعات الماضية أخبار تُفيد بأن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي قد تزوجت من رجل أعمال سعودي، وقدم لها مهرًا كبيرًا وذلك أثناء تواجدها في مصر مؤخرًا.

دوت الخليج تكشف حقيقة زواج هيفاء وهبي من رجل أعمال سعودي

هل تزوجت هيفاء وهبي من رجل أعمال سعودي؟

كشف مصدر لموقع دوت الخليج، حقيقة الأمر، وقال: "كل شوية اشاعات تطلع عليها ومش أول مرة يطلع عليها اشاعة جواز، والخبر ده عاري تمامًا من الصحة، وهيفاء لو اتجوزت هتطلع تقول".

وتابع المصدر حديثه: "هيفاء وهبي حاليًا في فرنسا حيث تصور فيلمها الجديد المقرر أن يعرض في عيد الفطر المقبل، وتسعى هي وطاقم العمل بالانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان".

هيفاء وهبي في باريس

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار إليها بعدما نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة من الصور في أحدث جلسة تصوير لها، أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في الصور وهي ترتدي فستان أسود قصير، وممسكة في يدها حقيبة أسود اللون، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي اشادت بجمالها وبطلتها.

فيلم هيفاء وهبي الجديد

وأعلنت الفنانة هيفاء وهبي عن مشاركتها في فيلم يحمل اسم فوق برج ايفل، وشاركت هيفاء صورة لسيناريو الفيلم عبر خاصية ستوري بي بموقع الانستجرام، وعلقت قائلة: ومضيت عقد الفيلم الجديد مع الأستاذة ريمون رمسيس، وأحمد خالد موسى، وهنبدأ تصوير أول أيام السنة الجديدة في باريس.. الله يتمم على خير.

يشارك في فيلم فوق برج إيفل العديد من الفنانين منهم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ومحمد سلام، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وسيتم تصوير معظم مشاهدة بالعاصمة باريس في فرنسا، بداية عام 2022.