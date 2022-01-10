القوي العاملة: تعيين 818 شابا فى سوهاج بينهم 8 من ذوى القدرات الخاصة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 818 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 8 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وأوضح سعفان أن المديرية قامت بالتفتيش على 613 منشأة دورى وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 29 محضرًا، وعمل 5 ندوات توعية فى مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وندوة سموم بيضاء، و7 ندوات للمفاوضة الجماعية، و3 ندوات زيادة الإنتاج، و15 ندوة خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 191 عاملاً وعاملة.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الماضى، أنه تم صرف 2 مليون و45 ألفا و500 جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 4068 عاملاً.. كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 168 ألفا و838 جنيه، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى وعلاج وأدوية، لـ 4831 عاملاً من المسجلين بالمديرية، فضلاً عن تسجيل 508 عامل غير منتظم فى 60 مشروع من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1357 شهادة قياس مستوى المهارة، و1357 تصريح مزاولة الحرفة، وتلقى 13 شكوى، تم تسوية شكوى منها وديًا، وإحالة 7 شكاوى للقضاء و5 لجهات أخرى.. أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 257 منشأة، وإعادة التفتيش على 259 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 61 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 97 منشأة أخرى.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 2203 منشأة يعمل بها 15 ألفا و959 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.