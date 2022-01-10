جوتيريش: الشباب يمتلكون الحلول المبتكرة للأزمات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته (المسجلة) فى افتتاح المنتدى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى، ورئس وزراء لبنان، أكد الأمين العام، أن الشباب لا بد أن يعملوا لمساعدة المجتمعات المحلية للخروج من الأزمة الراهنة.

وأوضح أن منتدى شباب العالم، جمعنًا مجددا، موجها حديثه للشباب: "واصلوا الحديث لإيجاد الحلول"، وللقادة: "أرجو أن نتوجه للشباب، فلديهم حلول مبتكرة، أتطلع أن نعمل جميعا لمستقبل فضل".

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، ويستضيف آلاف الشباب من 196 دولة من 5 قارات، بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والسلام.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.