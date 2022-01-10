عاجل- روبوت فى افتتاح منتدى شباب العالم لـ السيسى: تحيا مصر (صورة)

جدة - نرمين السيد - ولدى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، والسيدة حرمه، تم استعراض جهود المنتدى فى مواجهة فيروس كورونا خلال أيام انعقاده، حيث تم عرض فيلم تسجيلى يظهر مدى حرص المنظمين على تعقيم الأسطح، ووسائل النقل والمواصلات.

ورحب "روبوت" بالرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أنه تم تعقيم كافة الأماكن، قائلًا: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أتشرف بوجودى بالإنابة عن مجموعة من أصدقائى الروبوت.. إدارة المنتدى حرصت على مواجهة كورونا.. تحيا مصر".

ويشارك فى إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادى، من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وحرصت كبرى المؤسسات الوطنية والدولية هذا العام على المشاركة فى الرعاية الرسمية لمنتدى شباب العالم، حيث يغطى الرعاة الرسميون كل نفقات المنتدى دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مادية، كما تسعى عدد من المؤسسات الأممية والدولية للعمل كشركاء لمنتدى شباب العالم.