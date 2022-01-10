جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2022 بتعيين الدكتورة منى محمود عبد اللطيف محمود، مديرًا لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، لمدة أربع سنوات.





جدير بالذكر أن الدكتورة منى عبد اللطيف أستاذ باحث بقسم بحوث تكنولوجيا التصنيع بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة والمواد الجديدة، وحصلت على الدكتوراة فى الهندسة الكيميائية جامعة الإسكندرية، وشغلت العديد من المناصب، منها: عميد معهد المواد الجديدة، ورئيس قسم تكنولوجيا التصنيع ورئيس المعامل المركزية، ونشر لها أكثر من 60 بحثا علميا فى المجلات العلمية الدولية ذات معامل تأثير عالى، كما حصلت على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت مسمى “تحضير مادة فانيدات الزركونيوم ذات أبعاد نانومترية واستخدامها كمبادل أيونى”.، كما شاركت فى تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، فضلًا عن أنها عضو مشارك فى عدد من الجمعيات العلمية العالمية والمحلية، وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بجامعة الإسكندرية (كلية الهندسة – كلية العلوم وكلية طب أسنان) ومعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالى: تعيين منى عبد اللطيف مديرا لمدينة الأبحاث العلمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.