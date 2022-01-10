الصحة العالمية: منتدى الشباب فرصة هائلة لخلق مستقبل أكثر أمنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته (المسلجة) فى افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أإلب سكان العالم من الشباب تحت سن الـ 30، وهو ما يعنى أن المستقبل بأيديهم.

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لا تدخر جهدا فى إشراك الشباب فى أعمالها، لافتًا إلى أن أزمة كورونا أثرت عليهم فى الوظائف، والنواحى النفسية، والتعليم، وهو ما يحب أن يكون له حلول.

ووجه متحدث الصحة العالمية، رسالة للعالم من مدينة السلام (شرم الشيخ)، مؤكدًا: "يجب أن يكون عام 2022 عام القضاء على الجائحة"، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم فرصة هائلة من أجل خلق مستقبل أكثر أمنا وصحة "معا وسويا سنعمل على بناء هذا المستقبل الباهر".

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، ويستضيف آلاف الشباب من 196 دولة من 5 قارات؛ بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والسلام.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.