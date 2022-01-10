عاجل- البنك الدولى: منتدى شباب العالم فرصة لطرح أفكار الاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولى فى كلمته فى افتتاح فعاليات منتدى شباب العالم، إن المسؤولين فى البنك الدولى ملتزمون بخلق مساحات كبيرة للحوار مع الشباب لإيجاد حلول ممكنة وفعالة للمشاكل التى تواجههم بمختلف أنحاء العالم خصوصا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأكد مالباس أنه لابد من استخدام التكنولوجيا الرقمية لخلق فرص عمل للشباب إذ أنها هى المستقبل لذلك علينا جميعا نعمل على تنمية الشباب من خلال برامج تهتم بتنمية الوعى لكل التكنولوجيات الحديثة والتى يستوعبها الشباب بشكل كبير وسريع.

كما أشار مالباس إلى اهتمام البنك الدولة بالاقتصاد الأخضر لما له من أهمية كبرى فى قضية مواجهة التغير المناخى، فضلا عن أنه سيخلق فرص عمل هائلة من خلال العديد من المشروعات، إن الشباب يلعبون دورا هاما فى القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين، وجائحة كورونا أثرت كثيرا على سوق العمل وعلى التنمية الاقتصادية، ومنتدى شباب العالم فرصة كبيرة لطرح أفكار كثيرة عن مشروعات الاقتصاد الأخضر.

ويعقد منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة تحت شعار "معا من جديد"، بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويشارك فى إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، مجموعة كبيرة من الشباب المتطوعين بجهودهم دون مقابل مادى، من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والأكاديمية الوطنية للتدريب.

وحرصت كبرى المؤسسات الوطنية والدولية هذا العام على المشاركة فى الرعاية الرسمية لمنتدى شباب العالم، حيث يغطى الرعاة الرسميون كل نفقات المنتدى دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مادية، كما تسعى عدد من المؤسسات الأممية والدولية للعمل كشركاء لمنتدى شباب العالم.