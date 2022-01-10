سعفان: استرداد 21 مليون ليرة لبنانية لـ 12 عاملا مصريا فى بيروت

وأوضح التقرير الذى تلقاها الوزير من مكتب التمثيل العمالى ببيروت، أن ذلك فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت خصوصا فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وتناول التقرير الذى تلقاه وزير القوى العاملة، عبر الملحق العمالى شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالى ببيروت ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الربع الأخير من العام المنصرم 2021، إذ تم اعتماد 18 عقد عمل، وتسوية 29 شكاوى وديا، وحفظ شكوتين، و16 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، من إجمالى 47 شكوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.
كما قام المكتب بـ 14 زيارة للجهات الحكومية المعنية، و6 زيارات ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلاً 8 لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية، وبلغ عدد حالات للموافقة على نقل كفالة إلى كفيل جديد، و53 حالة.
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