الصحف الكويتية تبرز انطلاق منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي

اهتمت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، بفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ وبعدد من الموضوعات المتنوعة التي تتناول الشأن الداخلى الكويتى والخارجى .
وأوضحت صحيفة الأنباء الكويتية - تحت عنوان "شرم الشيخ تحتضن النسخة الرابعة لمنتدى الشباب "- تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم اليوم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، وتستمر حتى الخميس الموافق 13 يناير 2022، كما أعلنت إدارة المنتدى عن استخدام تقنيات غير مسبوقة في الكشف والاحتراز والوقاية من فيروس كوفيد-19 خاصة المتحور الجديد «أوميكرون».
وأضافت -تحت عنوان "عدم قبول أي راكب مغادر مضى على تلقيه الجرعة الثانية 9 أشهر ولم يخضع لـ «التعزيزية».. وإجراءاتنا بالمطار تسير وفق تعاميم مجلس الوزراء"- أن مدير إدارة العمليات في مطار الكويت منصور الهاشمي أكد عدم تسلم الإدارة العامة للطيران أي تحديث لقائمة الدول المحظورة الخاصة بحركة المغادرة والقدوم، مشددا أن جميع الإجراءات في هذا الشأن تتم وفق تعاميم وتعليمات مجلس الوزراء.
وذكرت صحيفة القبس الكويتية - تحت عنوان "التربية: الوضع الصحي في المدارس مطمئن"- أنه في الوقت الذي طمأنت فيه "التربية" بأن الوضع الصحي في المدارس مطمئن وأعداد الإصابات بكورونا طبيعية ولا تدعو للقلق، موضحة أن الوزارة أكدت - على لسان وكيلها الدكتور علي اليعقوب- أن اختبارات الفترة الدراسية الأولى للمرحلتَينِ المتوسطة والثانوية تسير بشكل طبيعي بلا عراقيل تذكر.
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