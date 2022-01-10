رئيس ”شباب النواب” : منتدى شباب العالم ”نموذج مصري عالمي” يحتذى به...

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب الدكتور محمود حسين أن منتدي شباب العالم والذي تنطلق نسخته الرابعة اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ يعد نموذجا مصريا عالميا يحتذى به في العلاقة بين الدولة وشبابها.

وقال حسين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الإثنين/ - إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم نموذجا للعالم عندما أزال الجدار الفاصل بين الشباب والدولة منذ أن أعلن عن عقد مثل هذه المنتديات على المستوى المحلي.

وأضاف أن النموذج المصري أصبح عالميا حاليا ونموذجا لعلاقة الدولة بشبابها كما يفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع شباب مصر، مشيرا إلى أن المشاركة الدولية من قبل شباب العالم يمثل رسالة بأن مصر منفتحة على العالم وتريد الحوار معهم في مختلف القضايا.

وأشار إلى أن حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إقامة هذا المنتدى رغم جائحة كورونا يؤكد أنه يريد الاستماع إلى وجهات نظر الشباب المصري والعالم في القضايا الدولية المطروحة، موضحا أن مصر تعلن عن نفسها من خلال إقامة هذا المنتدى في ظل هذه الظروف الصحية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم تؤشر ومنذ الساعات الأولى للإعلان عن عقده بأن هناك اختلافا عن النسخ السابقة، مشيرا إلى أن إقامة منصة للمشاركة من الخارج والاطلاع على مجريات المنتدى عن بعد يمثل تحدي كبير للقائمين على التنظيم يتمثل في الرغبة في توسيع المشاركة العالمية.

ولفت إلى أن الموضوعات والملفات المطروحة على جدول أعمال المنتدى تؤشر أيضا أننا أمام اجتماع للأمم المتحدة عبر الشباب لدراسة القضايا وطرح الحلول، موضحا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حريص على أن يصل صوت الشباب العالمي إلى كافة المؤسسات الدولية.

ونوه النائب محمود حسين إلى أن المشاركة الدولية المتنوعة والكبيرة ستمثل أفكار جديدة ومعطيات جديدة في ظل كثرة الملفات واختلال تأثيرها على الدول والشعوب، معربا عن أمله في أن تكون هذه النسخة من المنتدى بوابة جديدة نحو الانطلاق العالمي في هذه الفكرة المصرية الأصيلة.

وأشاد بتعليمات القائمين على التنظيم قبل حضور المشاركين، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن مواجهة هذا التحدي يمثل تحدي أكبر التنظيم رغم هذه الظروف الصعبة على الجميع.

والجمعة، أعلنت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، بدء استقبال الوفود المشاركة في المنتدى بمطار شرم الشيخ.

وأضافت أن هناك معايير وُضعت لضمان سلامة المشاركين في المنتدى بسبب جائحة كورونا، على رأسها اشتراط الحصول على لقاح كورونا.

ويُقام المنتدى في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء.

ونُظّم المنتدى في ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث استضاف أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.