رئيس لجنة الشباب بالأعلى للثقافة: منتدى شباب العالم بات ”المنصة الأهم” لتمكين...

أكدت الدكتورة منى الحديدي رئيس لجنة "الشباب" بالمجلس الأعلى للثقافة، أن منتدى شباب العالم أصبح من القوة الناعمة لمصر ذات تأثير كبير دوليا.

وقالت الحديدي - في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط قبيل ساعات من انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، إن المنتدى بات منصة يتطلع للمشاركة فيها كل شباب العالم ،وأن هناك صدى واسعا خلقه منتدى شباب العالم من خلال نسخه الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن هناك إقبالا متزايدا من قبل الشباب على مستوى العالم للمشاركة في المنتدى الذي أصبح المنصة الأولى.

وأضافت أن المنتدى بات "المنصة الأهم" للحوار بين شباب العالم والتعبير عن أرائهم ورؤاهم وتطلعاتهم وأفكارهم للمستقبل ،لافتة إلى أن الشباب بات على يقين تام أن تلك المنصة باتت أيضا الآلية التي يستطيعون من خلالها التعبير عن طموحاتهم وأفكارهم وتحدياتهم.

وأشارت إلى حرص الشباب الشديد على المشاركة في المنتدى وأن المتتبع لتاريخ المنتدى، سيجد أن هناك تطورا كبيرا في نسخه وهو ما يعكس أهمية المنتدى ليعبر الشباب عن طموحاتهم وماذا يتمنون أن يحققوه للغد.

وأوضحت أن عدد الدول والشباب المشاركين في المنتدى في ازدياد وهو ما يعد مؤشرا للصدى الذي أحدثه ،ويحدثه المنتدى على الساحتين الدولية والإقليمية، وأن منتدى شباب العالم بات منصة معترف بها عالميا فمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الواحدة والأربعين، أشاد بتجربة مصر المرتبطة بمنتدى الشباب واعتبرها آلية من آليات تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا.

وتابعت بالقول :" يعطينا المنتدى مؤشراً إيجابياً عن صورة مصر الخارجية وعن اهتمام القيادة السياسية، بإدماج الشباب وإشراكهم في قضايا الوطن والاستفادة من رؤاهم وخلق جيل من الشباب، تكون لديه القدرة على التعامل مع المتغيرات العالمية والمحلية والتحديات التي تمر بها المجتمعات".

وأردفت قائلة :" هناك توجه من قبل الدولة لخلق صف ثان من هذا الجيل لتولي زمام الأمور مستقبلا، وهذه رؤية لم تكن موجودة من قبل وتحسب للقيادة السياسية لحرصها على فئة الشباب وهي القاعدة العريضة التي تتشكل منها التركيبة السكانية وإدماج هذه الفئة مهم جدا للوطن".

وذكرت الدكتورة منى الحديدي بما اعتبره المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في دورته التاسعة والخمسين، من أن هذا المنتدى هو مجال حقيقي للحوار بين الشباب حول العالم، وتم اعتماد المنتدى من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب على مختلف المستويات عالميا.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت منتدى شباب العالم كمنصة عالمية يشيد بها الجميع، في الاهتمام بقضايا الشباب وطرح رؤاهم وأفكارهم ومشاكلهم وكيف لنا أن نستفيد من قدراتهم في حل الأزمات المختلفة.

وحول توصيات المنتدى المزمع إصدارها في ختامه ، قالت الدكتورة منى الحديدي رئيس لجنة "الشباب" بالمجلس الأعلى للثقافة إن توصيات المنتدى ستكون على مائدة البحث في لجنة الشباب، كما فعلنا في النسخ الثلاث السابقة وكنا نركز بشكل أساسي على مخرجات المنتدى، وماهي التوصيات التي خرج بها ، ومن هنا بدأنا نناقش بعض القضايا المهمة الموجودة محليا وعلى الساحة الدولية أيضا من خلال رؤى الشباب أنفسهم.

وشددت على أن :" كل التوصيات التي سيخرج بها المنتدى ستكون في الأجندة الأساسية والخطة التنفيذية التي يتركز عليها لجنة الشباب بشكل أساسي وجوهري".

واستعدت مدينة شرم الشيخ بكامل طاقتها لبدء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم ، موضوعات الجلسات المباشرة والفرعية التي من المقرر أن تدور حولها فعاليات المنتدى، ومن أبرز الموضوعات هي حقوق الإنسان ، الحماية الاجتماعية، تغير المناخ ، تأثيرات ما بعد فيروس كورونا ، مستقبل الطاقة والبيئة، الدراسة عن بعد ، والتحول الرقمي.