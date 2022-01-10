تعرف على طقس اليوم في كافة مناطق الجمهورية ودرجات الحرارة المتوقعة

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار متابعة حالة الطقس اليومية على جمهورية مصر العربية أكدت هيئة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني عن الأحوال الجوية في مصر اليوم، وكذلك درجات الحرارة على أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة علي المناطق، ومائل للدفء على بعض المناطق أثناء فترات النهار، ولكن يسود البلاد طقس شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء مناطق الجمهورية.
طقس اليوم على مناطق الجمهورية
وبشأن حالة الطقس على المناطق المتفرقة من الجمهورية تشهد على طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الغربية، بالإضافة إلى شمال الصعيد، ويسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، فيما يكون الطقس مائل الدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، ولكن أثناء الليل بكون الطقس شديد البرودة قد يصل للصقيع على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد.
نشاط مثير للرمال والأتربة اليوم
وفي نفس السياق يسود طقس مثير لنشاط الرياح للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، على فترات متقطعة مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة 40% على السواحل الغربية، جنوب سيناء، وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على جمهورية مصر العربية
- القاهرة 16 10
- الإسكندرية 16 11
- وادي النطرون 16 11
- طنطا 16 09
- شبين الكوم 16 10
- دمنهور 16 10
- بلطيم 16 11
- مطروح 16 11
- السلوم 15 12
- سيوة 15 06
- بورسعيد 18 10
- دمياط 17 10
- الزقازيق 17 10
- المنصورة 16 10
- الإسماعيلية 16 11
- السويس 17 11
- العريش 18 09
- رفح 18 08
- رأس سدر 20 09
- نخل 17 03
- نويبع 22 14
- طابا 21 08
- كاترين 17 0
- الطور 23 12
- شرم الشيخ 22 15
- الغردقة 22 14
- مرسى علم 25 14
- الفيوم 17 06
- بني سويف 17 06
- المنيا 16 05
- أسيوط 16 05
- سوهاج 19 08
- قنا 22 09
- الأقصر 22 10
- أسوان 22 11
- إدفو 23 11
- أبو سمبل 23 10
- الوادي الجديد 25 04
- شلاتين 26 13
- أبو رماد 26 13
- حلايب 25 14
- رأس حدربة 25 14.
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