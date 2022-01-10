50 صورة لـ دوت الخليج من الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشباب « أعلام العالم ترفرف من مدينة السلام»

أخبار البرلمان «تُنهى موافقات تخصيص مدرستين جدد منهم مبنى جاهز بـ52فصل».. النائبة صبورة السيد تنجح فى حل أزمة المدرسة القومية بإكتوبر الأحد 9 يناير 2022

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