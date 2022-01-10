/671467/ضبط-مصنع-لمنتجات-الألبان-بدون-ترخيص-والتحفظ-به-على-20-طن-سمن-مجهولة-المصدر-بالبحيرة

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر، حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين بالبحيرة أسفرت عن ضبط مصنع لمنتجات الألبان بناحية مركز المحمودية غير مرخص وغير مستوفي للاشتراطات الصحية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تبين أن المصنع يدار بدون ترخيص ويقوم بخلط السمن النباتي والزيوت النباتية واضافتها للسمن الطبيعي وإضافة مكسبات طعم ورائحة وتعبئتها علي انها منتج نهائي من سمن بقري طبيعي 100% مما ينطلي عليه غش وخداع المستهلك وتم الضبط والتحفظ على جميع المنتجات والمواد الخام بإجمالي وزن ٢٠ طن سمن بقرى 100,% منتج نهائي و قشدة مالحة منتج نهائي و زيت و شورتنج سمن نباتي ومكسبات طعم و سحب عينات من الكميات المتحفظ عليها و إرسالها للمعمل الاقليمي المشترك بدمنهور وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ اللازم قانونيا والعرض على النيابة. وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين . ووجه محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق، وكذا تكثيف حملات الرقابة على محال تداول المواد الغذائية وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لردع المخالفين ومنع أى تجاوزات تضر بصحه المواطنين ضبط مصنع كحول بدون ترخيص خلال حملة تموينية بالبحيرة على جانب اخر شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينيه على الأسواق بمركزى الرحمانيه - كفر الدوار. أسفرت عن ضبط مصنع لتصنيع الكحول والمطهرات والكمامات يعمل بدون ترخيص و ضبط بداخله ٣ طن كحول وماء مقطر ومواد خام مجهوله المصدر مستخدمه بالتصنيع و ١٨٧٥٠ كمامه و ٢٢٨٨ زجاجه كحول سعة لتر كمنتج نهائى، وآلاف العبوات الفارغه المعده للتعبئة وآلاف الاستيكرات المعده لللصق وماكينه لحام يتم استخدامهم فى التعبئه والتصنيع. كما تم ضبط تاجر تموينى قام بالتصرف فى كميه من السلع التموينيه بمقدار ١٨٠٠ جنيه عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع. بالإضافة إلى ضبط تاجر اخر قام بتجميع سلع تموينيه مدعمه بمبلغ ١١٠٠ جنيه من السوق السوداء، وكذا تاجرين تموينين قاموا بالتوقف عن صرف السلع التموينيه للمواطنين وغلق المحلات أثناء اوقات العمل الرسميه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين . وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة

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