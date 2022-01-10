/671469/منظمة-الصحة-العالمية-من-منتدى-شباب-العالم-نتمنى-ان-يكون-2022-عام-القضاء-على-كورونا

قال تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن منتدى شباب العالم يتكون من شباب دون الثلاثين عام، وهو ما يجعلمهم جديرين بأن يمتلكوا المستقبل بين أيديهم.

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جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، اليوم، الإثنين، وتستمر حتى يوم الخميس 13 يناير 2022.

تيدروس أدحانوم: المنظمة لا تدخر لا تدخر جهدا في اشراك الشباب في القضايا العالمية

واوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لا تدخر لا تدخر جهدا في اشراك الشباب في القضايا العالمية، حيث يتم العمل على تضافر الجهود والعمل يد بيد من اجل انخراطهم والاستفادة من خبراتهم المتعددة.

وتابع:" على الرغم ان الشباب لم يتأثروا كثيرا بالجائحة، الى انها نتائجها كانت سلبية على كثير من المجالات والوظائف، متمنيا أن يكون عام 2022 هو عام للقضاء على الجائجة، وان يلعب الشباب دور محوري في هذا الامر.

قالت سارة بدر المتحدث الرسمي لمنتدى شباب العالم، أن فكرة المنتدى بدات في عام 2017، وذلك عندما قررنا أن يكون هناك حوار بين شباب العالم، من اجل التعلب على مخاوفنا والدعاء غلى السلام والتنمية والتنوع، وان يكون هناك تواجد للابداع والمستقبل.

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ونوهت ان النسخة الرابعة لمنتدىشباب العالم التي تقام حاليا، تستضيف اكثر من 80 ألف شاب من مختلف العالم، متابعة:" منتدى الشباب يسعده ان يستضيف منصة الاممم المتحدة لتمكين الشباب.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، وذلك بحضور الرئيس السيسي.

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وفي إطار الحرص الشديد من إدارة منتدى شباب العالم على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة المنتدى عن تقسيم حضور المشاركين على جميع الفعاليات الرئيسية الخاصة بالافتتاح الرئيسي للمنتدى، والافتتاح الخاص بمسرح شباب العالم، والحفل الختامي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الوقائية الخاصة بالمنتدى لتقليل كثافة أعداد الحضور وتحقيقًا للتباعد الاجتماعي والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في تلك الفعاليات الرئيسية التي تشهد عادةً إقبالًا كثيفًا من المشاركين في المنتدى.

تقسيم الحضور على الفعاليات الرئيسية

ولأول مرة وفي إطار حرص إدارة منتدى شباب العالم على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع الحاضرين ومن لم يتمكنوا من الحضور، أعلنت إدارة المنتدى عن إطلاق منصتها التفاعلية للمشاركة في فعاليات المنتدى عن بعد مع إمكانية المشاركة افتراضيًا في المنتدى، وذلك بالنظام الافتراضي “Virtual System” على موقع المنتدى. هذا ويمكن زيارة الموقع والقيام بتجربة ثرية من خلال الرابط التالي: https://virtual.wyfegypt.com.

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب