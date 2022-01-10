العالم على أرض مصر فى «منتدى شباب بحضور السيسى»«صور »

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة قرينته، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وذلك بمرافقة كلا من الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن،والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

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كما شارك الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، وتيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فى فعاليات انطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم من خلال رسالة مسجلة، تحدثا فيها عن اوضاع العالم وقضايا ا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

افتتاح منتدى شباب العالم

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.

منصة الأمم المتحدة لتمكيمن الشباب

وأوضحت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، أن النسخة الرابعة من المنتدي تستضيف أكثر من 80 ألف شاب من مختلف دول العالم، مضيفة :" منتدى الشباب يسعده أن يستضيف منصة الأممم المتحدة لتمكين الشباب.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب من كل دول العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والقضايا التي تشغل الرأي العام الدولي، فضلا عن إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

و تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى الشباب، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب فى مختلف دول العالم.