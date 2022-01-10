/671472/برنامج-جلسة-افتتاح-منتدى-شباب-العالم-في-نسخته-الرابعة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة حرمه، لافتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

دوت الخليج

برنامج جلسة افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

تبدأ الجلسة بدخول الرئيس عبد الفتاح، رئيس الجمهورية إلى القاعة الرئيسية، يعقبه عرض فيديو تقديمي من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تليه عدد من الكلمات للمحدثين وهم، سارة بدر، عضو من مصر، وإيزاك بوما، من دولة غانا، ورحاب عياش، من دولة تونس. وعقب انتهاء الكلمات يعرض فيلم الافتتاح، بالإضافة إلى بعض الفقرات التاريخية والفنية، وعرض أغنية "بحلم بمكان"، وفيديو عن مستقبل العالم بعد جائحة كورونا.

هذا ويلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمته الافتتاحية معلنًا انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، هو حدث سنوي عالمي تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية.