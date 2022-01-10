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شاب يرفع صورة الرئيس السيسي فى افتتاح منتدى شباب العالم

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انطلقت النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 80 ألف شاب من مختلف دول العالم، بحسب ما ذكرت سارة بدر المتحدث الرسمي باسم منتدى شباب العالم، وظهر شاب يرفع صورة الرئيس السيسي فى افتتاح النسخة الرابعة من المنتدي.

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منتدى شباب العالم 

هذا وانطلقت فعاليات اليوم الأول من منتدي شباب العالم، والتي تستمر حتي 13 من يناير الجاري على مدار 4 أيام، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسي، حرمة، بمدينة شرم الشيخ، ، وذلك بمشاركة الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن،والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

دوت الخليج  

كما شارك الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، وتيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، فى فعاليات انطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم من خلال رسالة مسجلة، تحدثا فيها عن اوضاع العالم وقضايا ا بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

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افتتاح منتدى شباب العالم 

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.

منصة الأمم المتحدة لتمكين الشباب 

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ويهدف المنتدى إلى جمع شباب من كل دول العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والقضايا التي تشغل الرأي العام الدولي، فضلا عن إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

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و تجدر الإشارة إلى أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى الشباب، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب فى مختلف دول العالم.

هذا وانطلقت فعاليات النسخة الرابعة من متدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار «العودة معًا»، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري ولمدة 4 أيام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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