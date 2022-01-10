"دوت الخليج" ينشر أقوال رجل الأعمال محمد الأمين في قضية "هتك عرض فتيات دار الأيتام"

/671476/تحيا-مصر-ينشر-أقوال-رجل-الأعمال-محمد-الأمين-في-قضية-هتك-عرض-فتيات-دار-الأيتام

حصل "دوت الخليج" على نسخة من أقوال رجل الأعمال، محمد الأمين، أمام قاضي المعارضات، بالقضية المتهم فيها المذكور بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قاصرات، نزيلات بدار الأيتام التي أسسها بمحافظة بني سويف.

دوت الخليج

ووفقًا لمحضر تحقيقات النيابة، قال "الأمين" :"أردت إنهاء حياتي بملجأ الأيتام،وما عملتش غلط نهائي، طول عمري براعي ربنا في بنات ملجأ الأيتام اللي بقاله سنتين، عمري في حياتي ما أخطأت، وما عملتش شيء غلط نهائي، بعاملهم زي بناتي الصغيرين وأحفادي، دخلتهم بيتي وقعدتهم مع زوجتي وأولادي، ويعلم الله أنني راعيت ربنا في كل كبيرة وصغيرة فيهم ولم أخطأ نهائيًا، وأردت أن أنهي حياتي بهذا الملجأ لأقابل به رب العالمين".

هذا ونفى "الأمين" الاتهامات الموجهة إليه بـ"الاتجار في البشر" بالتعامل مع أشخاص طبيعية، وهن فتيات مجني عليهن من نزيلات دار أيتام مملوكه له ببني سويف، باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن جنسيًا، وتحريض أخرى على ارتكاب الجريمة، وهتك عرضهن بالقوة والتهديد حال كونه ممن له سلطة عليهن وتعريضهن بذلك للخطر".

النيابة تقرر حبس “الأمين” 15 يوم على ذمة التحقيقات :

وقرر قاضي التحقيق تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فيماطالب طارق جميل سعيد، محامي المتهم إخلاء سبيله، مقدمًا "فلاشة" لكي تطلع المحكمة عليهما، مشيرًا إلى أنه تم رفع الصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حذف أجزاء منها، بهدف تصوير الأمين على أنه ذئب بشري.

ودفع "جميل سعيد" بكيدية الاتهام المقدم ضد موكله، وذلك لعدم معقولية الواقعة كما صورتها الأوراق، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على ارتكاب المتهم للواقعة.

أصل الحكاية :

جدير بالذكر أن النيابة العامة أمرت، أمس الأول السبت، بحبس رجل الأعمال محمد الأمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على إثر اتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قاصرات مقيمات في دار الأيتام التي أسسها في مدينة بني سويف، وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه مساء الجمعة الماضية.