اختناق 7 طلاب جامعيين لتسريب غاز في بنى سويف

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استقبلت مستشفى بني سويف التخصصي ٧ طلاب جامعيين مصابين باشتباه اختناق، الجميع كان في مسكنهم بمنطقة زمزم شرق النيل بمدينة بني سويف ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

والمصابين هم عبدالرحمن حامد جمعة من المنيا ، مصطفى رضا دياب من الجيزة ، عمرو حمدين اسماعيل من المنصورة ، مرسي عبدالمعطي مرسي من البحيرة ، اسلام سيد عبدالتواب من الفيوم ، مصطفى رضا دياب من بني سويف ، احمد شعبان عبدالمنعم من القليوبية ، جمال معوض محمد من الفيوم .

فقد تم استقبال الحالات من خلال دكتورة هاجر علي واماني عادل وقام بعمل الاسعافات الاولية بمساعدة قسم التمريض ف الاستقبال الخاص بالمستشفى وتم وضع جميع الحالات على الاكسجين حيث انهم مصابين بإختناق وضعف تنفس وجميعهم طلبة لدى كلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف وتتراوح اعمارهم ما بين ال ٢٢ الى ٢٣ عام .

وقد ابلاغ مدير الامن بالواقعة لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حول الحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تليفونات بنى سويف يهزم سوهاج

على جانب اخر تغلب نادي تليفونات بني سويف على نظيرة نادي سوهاج الرياضي فى دوري القسم الثاني الممتاز "ب" عصر اليوم على ملعب الأسيوطي سبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 بالمجموعة الأولى بهدف دون رد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وبهذا الفوز يصل نادي تليفونات بني سويف للنقطة الـ 11 ويبقي نادى سوهاج الرياضي يبقى عند النقطة الـ 15، بعد انتهاء مباريات اليوم من دوري القسم الثاني الممتاز "ب".

نادي سوهاج الرياضي

جدير بالذكر أن نادي سوهاج الرياضي يسعى بقيادة مديره الفني ضياء الزعيم لمواصلة سلسلة الانتصارات والنتائج الإيجابية للفريق خاصة بعد تولى الجهاز الفني الحالي المسؤولية، وتمكن من حصد 7 نقاط من 3 مباريات فوزين وتعادل قبل مباراة اليوم، وبتلك الخسارة يبقى عند النقطة الخامسة عشر.

نادي تليفونات بني سويف

ويذكر أن نادي تليفونات بنى سويف بقيادة مديره الفني أحمد شعبان كان يسعى لتحقيق الفوز بالمباراة خاصة فى ظل الترتيب المتأخر للفريق بالمركز 14 برصيد 8 نقاط، حيث فاز فى مباراة، وخسر فى 7 جولات وتعادل في 5 مباريات، وبفوزه اليوم يحصل على الـ النقطة الحادية عشر.