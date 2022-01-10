باهظة الثمن.. "دوت الخليج" تكشف تفاصيل غرفة إقامة "محمد الأمين" داخل دار الأيتام محل واقعة "هتك العرض"

/671471/باهظة-الثمن-تحيا-مصر-تكشف-تفاصيل-غرفة-إقامة-محمد-الأمين-داخل-دار-الأيتام-محل-واقعة-هتك-العرض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لغرفة نوم، باهظة الثمن، تحتوى على شاشة تليفزيون كبيرة، وعدد من زجاجات "الشامبو" ومنتجات العناية الشخصية، زاعمين أنه تم تصويرها من داخل مؤسسة دار أيتام الأيدي الأمينة، التي يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين، وذلك قبل أن يتم اتهامه في قضية الاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات نزيلات بالدار.

دوت الخليج

وزعمت صفحة "أطفال مفقودة" التي نشرت الصورة، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن الغرفة مخصصة لرجل الأعمال المذكور، كان يقيم فيها خلال فترات تواجده في الدار، والتي سبق وافتتحتها وزيرة التضامن بصحبة محافظ بني سويف وفي تواجد "الأمين" مؤسس الدار.

رامي الجبالي يطالب بالتحقيق مع مسؤولي وزارة التضامن :

هذا وتسائل رامي الجبالي، مؤسس الصفحة ومقدم البلاغ في القضية المتهم فيها "الأمين" بالاتجار بالبشر وهتك عرض الفتيات القاصرات، قائلًا :"هل دي غرفة نوم في دار رعاية الأيتام؟".

وقال "الجبالي" عبر صفحته :"متخيلين الأوضة دي كان بيحصل فيها إيه؟.. عايزين نعرف رئيس مجلس إدارة يعمل غرفة نوم لنفسه داخل دار رعاية ليه؟ وليه بينام في دار بنات أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع؟"، مطالبًا بضرورة محاسبة موظفي وزارة التضامن المسؤول عن مراقبة تلك الجمعية.

النيابة تأمر بحبس محمد الأمين :

جدير بالذكر أن النيابة العامة أمرت، أمس الأول السبت، بحبس رجل الأعمال محمد الأمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على إثر اتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قاصرات مقيمات في دار الأيتام التي أسسها في مدينة بني سويف، وذلك بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه مساء الجمعة الماضية.