/671478/محافظ-سوهاج-يشهد-مؤتمر--الطريق-نحو-المهنية-السياحية

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مؤتمر " الطريق نحو المهنية السياحية "،والذي نظمته الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية القوى العاملة، بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية بسوهاجويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كان ذلك بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، والدكتور هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، وأسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من شباب المحافظة، وممثلي شركات السياحة والفنادق السياحية بسوهاج .

وأكد المحافظ علي ضرورة أن يكون المؤتمر نقطة انطلاق جديدة نحو فعاليات اكبر وورش عمل تضم الخبرات السياحية من أبناء سوهاج في مجال السياحة، وترسيخ موقع سوهاج على الخريطة السياحية، موجها الشكر للغرفة التجارية على دورها في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى تركيز الدولة على محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج لتطوير البنية التحتية، وقطاعات الصناعة، والزراعة، ومختلف القطاعات الأخرى، مؤكدا على أهمية البنية الاساسية المتكاملة في تحقيق السياحة لمردود اقتصادي يسهم في توفير فرص العمل للشباب بالتعاون بين الحكومة وأصحاب الأعمال من القطاع الخاص، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي .

ومن جانبه وجه النائب خالد أبو الوفا الشكر للسيد المحافظ على مجهوداته الداعمة للقطاع السياحي، وكافة القطاعات بالمحافظة، معربا عن شكره للقيادة السياسية على الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أهمية القطاع السياحي في تنمية العائد الاقتصادي، وصناعة المستقبل في سوهاج، وأهمية العمل على جذب السياحة الداخلية والخارجية، والاستثمار في العنصر البشري .

النيرات تلتهم طفل 3 سنوات في حريق شقة سكنية بسوهاج

نشب حريق في شقة سكنية بناحية مركز ساقلتة شرق سوهاج، نتج عنة مصرع طفل 3 سنوات، وتم اخماد الحريق ونقل الجثة الى المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير امن سوهاج، اخطارا من اللواء محمد زين - مدير مباحث سوهاج، يفيد بحريق في شقة ووجود متوفى.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز ساقلتة، والفريق المعاون لة وتبين نشوب الحريق بشقه بالطابق الثالث ملك المدعو أحمد م ب - 35 عام - عامل ومتواجد وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده ونتج عن الحريق وفاة نجل مالك الشقة الطفل صهيب ا ع - 3 سنوات – ويقيم بذات الناحية نتيجة إصابته بحالة اختناق وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

أفاد المدعو هيثم ح ب - 35 عام - عامل – ويقيم بذات الناحية " صهر مالك الشقة – خال المتوفي " بمضمون ما تقدم ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من دفايه كهربائية وبعض الوصلات العشوائية وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات في الحادث.