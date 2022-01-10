/671480/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تنعي-جدة-النائب-محمد-إسماعيل

تقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأحر التعازي والمواساة، للنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في وفاة المغفور لها بإذن الله جدته، داعين الله أن يتقبلها في الصالحين.

دوت الخليج

وفاة جدة النائب محمد اسماعيل

هذا وشارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، حيث شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة "جائحة كورونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة" من الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

ناقشت الورشة أهمية التكنولوجيا المالية وما تمثله من فرض لتحقيق التنمية و الفرص التي تطرحها التكنولوجيا المالية في مجالات دعم الشمول المالي والنمو.

كما ناقش المشاركون كيفية تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية لدعم الاستقرار المالي والنقدي.

وتحاور المناقشين حول التحديات التي تطرحها التكنولوجيا المالية على السُلطات المالية في الأسواق الناشئة والنامية. وحول تأثير التكنولوجيا المالية على ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد التشاركي والتمويل مُتناهي الصغر.

وأيضا سُبل دعم التكنولوجيا المالية وتعزيز الاعتماد عليها والحفاظ على ما حققته من تطورات في الأسواق الناشئة.

واستعرض النائب أكمل نجاتي ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التجربة المصرية في خلق البيئة التشريعية والتنفيذية وإتاحة الفرص الاستثمارية والتمويلة لتحفيز الشركات الناشئة وكيف نجحت الدولة المصرية في برنامج الشمول المالي الذي يعتبر حجر الزاوية لعمل شركات التكنولوجيا المالية.

وقدم وفد التنسيقية، الذي ضم الدكتورة حنان وجدي وشادى الحديدى، ومحمد سالم التوصية الرئيسية المعتمدة من إدارة الورشة ." بالدعوة إلي إنشاء مركز إقليمي لدعم الشركات العاملة بالتكنولوجيا المالية يكون مقره مصر" نظرا لما تتمتع به مصر من بيئة تكنولوجية وتشريعية داعمة لقيادة هذا المجال إقليميا