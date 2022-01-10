/671487/محمود-القط-تعليقا-على-افتتاح-النسخة-الرابعة-من-منتدى-شباب-العالم--مصر-هي-كلمة-السر

قال النائب محمود القط، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعليقا على افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أن «مصر» هي كلمة السر، موضحا أن عودة انطلاق المنتدى هي خطوة من خطوات كثيرة تخطوها الدولة المصرية لتصبح في المكانة التى تليق بشعب مصر العظيم.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمود القط على افتتاح النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم

منتدى شباب العالم

وأوضح محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية وضعت لنفسها نهجا أن يكون إعلان انطلاق تقدمها نابعا من حوار شبابها مع شباب العالم ليكونوا مشاركين و شاهدين، لافتا إلى أن ما سنراه على مدار ثلاثة أيام سيحتاج شهور من التحليل و الدراسة في فن الاستراتيجية و السياسة.

ووجه القط، التحية للقائمين على تنظيم فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مضيفا “تحية لكل من أخلص و عمل بكامل طاقته، وتحية خاصة لكل من أنكر الذات و استمتع بعناء التعب و المشقة من أجل الوطن.

افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ، ولمدة أربعة أيام، وسط مشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.

وقال "السيسي" خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى :"في النسخة الرابعة من منتدى شاب بالعالم، وسط حوار وتواصل بين الشباب يُعد المنتدى أداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تُحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار، وإدارة الاختلاف فيما بيننا، ونشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف، وليس للإنسانية سبيل لتجاوز أزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام".

هذا وأعلن الرئيس السيسي افتتاح المنتدى وانطلاق فاعلياته، قائلًا :"يشرفني وسط الحضور الكريم، بأن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم "على خير اجتمعنا، وبسم الله نبدأ".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لافتتاح أعماله، وذلك بصحبة كل من؛ السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.