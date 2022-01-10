نجاح أول جراحة ميكروسكوبية بجفن طفلة فى الإسماعيلية

وأشارت الهيئة، فى بيان لها، إلى تمكن الفريق الطبى المتميز بقسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبى من إصلاح عيب خلقى بالجفن لطفلة تعانى من ارتخاء بالجفن، إذ تم فصل طبقات الجفن واستئصال جزء من العضلة الرافعة للجفن بهدف تقويتها باستخدام الميكرسكوب الجراحى.
وأضافت أن العملية تمت بنجاح للطفلة على يد نخبة من أمهر الأطباء بقسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبى، تضم: الدكتور عبدالسلام طنطاوى، رئيس قسم الرمد بالمجمع، والدكتور معتز عبدالحى، استشارى جراحة العيون، والدكتور محمد عمر، أخصائى جراحة العيون، والدكتور كريم سيد، طبيب مقيم رمد، والدكتورة سارة طارق، طبيب مقيم رمد.
وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن هذا النوع من الجراحات تعتبر من أدق جراحات العيون، مشيرًا إلى الجاهزية العالمية لمجمع الإسماعيلية الطبى وتوافر الإمكانات المطلوبة لإجراء مثل هذه العمليات داخل المجمع، ومنها الميكروسكوب الجراحى لجراحات العيون.
وأوضح سعى الهيئة وجهودها المتواصلة لاستمرارية الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من منتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين، وتوفير أحدث التجهيزات الطبية داخل منشآتها الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الآمنة للمرضى وفق أحدث معايير الجودة والممارسات الطبية العالمية.
ولفت إلى أن قسم الرمد بمجمع الإسماعيلية الطبى يعتمد على أحدث التجهيزات الطبية، منها أجهزة فحص العين بالمصباح، منظار قاع العين، قياس النظارات الطبية، فحوص الأشعة المقطعية على الشبكية OCT، وجهاز تصوير مجال الإبصار، وكاميرا تصوير قاع العين بالصبغة، ووحدة العلاج بالليزر بنوعيه، وحدة عمليات الرمد بالموجات فوق الصوتية للمياه البيضاء، الفاكو، إضافة إلى الميكروسكوب الجراحى للعمليات الدقيقة داخل العين، وتابع: أن العمل مستمر يوميًا بالقسم من خلال فريق طبى على أعلى مستوى مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وبجودة عالمية.
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