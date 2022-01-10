منتدى شباب العالم.. بطلة «بيت من ورق»: مصر بها تاريخ تراثى لا يصدق (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت إيتزيار إيتونو، بطلة مسلسل "بيت من ورق"، إنها سعيدة بزيارتها إلى مصر للمشاركة فى منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، مؤكدة أنها جاءت إلى القاهرة للمرة الأولى فى حياتها عام 1998 وزارت المعالم التاريخية فيها.





وأضافت خلال كلمتها فى منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الفلسطينى، ورئيس وزراء لبنان، أنها زارت معابد الأقصر، مؤكدة أن أرض مصر لا يمكن أن يصدق ما بها من تاريخ تراثى.

وتابعت: "من دواعى سرورى المشاركة فى منتدى الشباب، حيث أتيت لأتحدث عن دور الفن، فى ربط المجتمعات بعضها البعض".

وأشارت إلى أن الفن له دور كبير، وكذلك الثقافة، فبهما تلتئم الجروح، مؤكدة أنها خلال فترة العزل المنزلى مع بداية أزمة كورونا، تابعت العديد من الأفلام والمسلسلات حول العالم، وهو ما ساعدها فى أن تتغلب على الأزمة، وأن تتعرف أيضًا على ثقافات الآخرين.

وبينت بطلة مسلسل "بيت من ورق" أن الشباب هم مستقبل الكوكب، لذا يجب الاعتناء بهم، متابعة: "أتمنى أن تتقنوا ما تقومون به"، مشيرة إلى أهمية التعليم فى بناء الأمم والحضارات، ناصحة شباب المنتدى بالاهتمام البالغ به.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، ويستضيف آلاف الشباب من 196 دولة من 5 قارات؛ بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والسلام.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم فى مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.