محافظ المنيا يتفقد شركة مطاحن مصر الوسطى (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الإثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، شركة مطاحن مصر الوسطى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بحى شمال المدينة، للوقوف على انتظام العمل وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة، بالإضافة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها.





رافق المحافظ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، اللواء أسامة سنجق رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى، المهندس بكرى العبيدى المدير التنفيذى لشركة مطاحن مصر الوسطى، المهندس الحسينى محمود رئيس قطاع المطاحن، الدكتور محمد حلمى رئيس المدينة. وتفقد "القاضى" الأقسام الداخلية داخل المطحن لمتابعة المراحل الإنتاجية لطحن الاقماح، مشيدا بأعمال التطوير التى تم تنفيذها، مما يساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية للمطاحن لخدمة أهالى المحافظة. وأوضح محافظ المنيا، أن مجمع مطاحن المنيا، شهد إعادة تأهيل، منها تطوير مطحن بوهلر بشركة مطاحن مصر الوسطى، إذ يعمل المطحن بنظام السلندرات، بسعة 350 طنا، بعد أن كانت 250 طنا، الى جانب تأهيل صومعة نفرتيتى، بشركة مطاحن مصر الوسطى. وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن المطاحن التموينية بالمحافظة، تضم 4 مطاحن، وهى (مطحن بنى مزار، وبوهلر، وأبو قرقاص "وهم قطاع عام "، بالإضافة إلى مطاحن الشركة المتحدة "قطاع خاص")، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمطاحن الأربعة حوالى 1500 طن /يوم، كما يوجد بالمحافظة 43 موقع تسويقى للاقتماح، بسعة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن.

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