بتقنية الهولوجرام.. أينشتاين فى منتدى شباب العالم (فيديو وصو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى حوار تمثلى، أجرته الفنانة رنا رئيس، والنجمة مريم الخشت، وأحمد سلامة مقدم برنامج "زى ما الكتاب بيقول"، استعرضوا فيه الصراعات التى عاشها العالم، على مر العصور.

وخلال حوارهم سلطوا الضوء على طريقة تفكير البشر خلال القرون الماضية فى التعامل مع الأزمات، إذ بعثوا رسالة مفادها أن تلك الطريقة يجب أن تتغير حتى ينعم العالم بالسلام.

كما استعرضوا الجوائح التى مرت على العالم، بداية من الطاعون الذى حصد أرواح ملايين البشر، ووصولًا إلى جائحة كورونا، مؤكدين أن البشر يجب أن يتعلموا من هذه الأزمات، وأن يتقاربوا فيما بينهم، لا أن يتصارعوا ويتحاربوا، ليزيدوا معانة العالم.

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، ويستضيف آلاف الشباب من 196 دولة من 5 قارات؛ بهدف تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية والسلام.