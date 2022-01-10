وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ طفل بلا مأوى فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد -

وتوجه فريق وحدة شرق الإسكندرية إلى مستشفى رأس التين العام واتخاذ كل الإجراءات الطبية وإجراء الفحوصات الطبية، علما بأن نتائج الفحوصات قد أشارت إلى عدم إصابة الطفل بأى من الأمراض، وعليه فقد تم إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية الإجتماعية المتخصصة لتلقى كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والصحية والوقاية من مخاطر الشارع.

وفى سياق متصل، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تفيد بوجود مواطن مسن بلا مأوى بمستشفى المنيرة العام، علما بأن المواطن يعانى من التهاب رئوى وذبحه صدرية، ويحتاج إلى مستشفى توفر له العنايه الطبية اللازمة وبحث إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية فور تماثله للشفاء.

وفى هذا الإطار، تولى المختصين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة الصحة والسكان ونقل المواطن إلى مستشفى 15 مايو، لتلقى كل أوجه الرعاية الصحية، وفور تماثل المواطن للشفاء فقد تم التقييم الطبى الذى وجه بضرورة عرض المواطن بمستشفى الامراض النفسية بالعباسية، بسبب ملاحظة بعض الهلاوس السمعية والبصريه التى يعانى منها المواطن أثناء توجداه بالمستشفى.

وفى ذات الوقت، توجه فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المواطن إلى مستشفى الامراض النفسية بالعباسية لتقييم حالته النفسية قبل ايداعه إحدى دور الرعاية الإجتماعية تنفيذا للتوصية الطبية.

وقررت لجنة التقييم بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية بأن مظاهر المرضى النفسى التى يعانى منها المواطن قد جاءت كنتيجة طبيعية لتلقى بعض الأدوية وسوء الحالة الصحية التى كان يعانى منها المواطن، علما بأنه فى الوقت الحالى يحتاج إلى الرعاية الصحية والاجتماعية، وعليه فقد تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الإجتماعية المتخصصة لتلقى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.