الجيزة تسترد 195 فدانا من غير الجادين فى تقنين أوضاعهم

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الجادين فى استكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها، وفقًا للقانون 144 لسنه 2017 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.





وشدد محافظ الجيزة على إستمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.

وفى ذلك الإطار، شكلت محافظة الجيزة لجنة برئاسة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، والمهندس محمد عبدالوهاب رئيس جهاز الأملاك بالمحافظة، ومحمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر للمتابعه الميدانية واسترداد عددًا من الأراضى التى لم يثبت واضعى اليد عليها جديتهم فى استكمال إجراءات التقنين.

وأسفرت الجهود عن استرداد 195 فدانًا بعدد 11 حالة لأراضى تقع فى نطاق الوحدات المحلية بأبو غالب ووردان والقطا، وجار استكمال إجراءات استرداد الأراضى التى لم يثبت واضعى اليد عليها جديتهم فى استكمال إجراءات التقنين ودفع المستحقات المقررة عليهم.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بتنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة (الرى) على مساحة 5960م بقرية المنصورية.. بالإضافة إلى إزالة تعديات على أملاك الدولة بقرية الحجارة بمركز أطفيح على مساحه 500م.