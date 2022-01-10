الفنانة الإسبانية إيتزيار إيتونو : سعيدة جدا لحضوري منتدى شباب العالم وزيارة...

ألقت الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو كلمة في الجلسة الافتتاحية بالنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بادئة حديثها "السلام عليكم.. من دواعي سروري الحضور في المنتدى مع كل الشباب من بلاد العالم".

وأضافت أن هذه المرة الثانية لزيارة مصر، فزرتها من قبل عام 1998، حين زرت الأماكن الأثرية مثل معبد الكرنك ومعابد أبوسمبل "لا يمكن أن تصدق هذا التاريخ العظيم لهذا البلد".

وأشارت إلى أهمية جعل للثقافة دور خاصة مع اجتياح وباء كورونا للعالم، فعلينا أن نساعد بعضنا لتلتئم جروحنا بعد توقف خلال 2020، مضيفة أن أواصر التواصل توطدت خلال العزل المنزلي وساهمت في تقبل الآخر.

ووجهت رسالة إلى الشباب "أنتم مستقبل هذا الكوكب.. تمثلون مسقبلنا وعالمنا أمانة في أيديك".

الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونو صاحبة شخصية "راكيل" في مسلسل La Casa De Papel.

انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.