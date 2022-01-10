السيسي: منتدى شباب العالم بات منصة حوار وتواصل وأداة لتبادل الرؤى

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقام حاليا في مدينة شرم الشيخ.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، إن المنتدى بات منصة حوار وتواصل بين الشباب وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، خاصة في تلك اللحظة الفارقة في التاريخ الإنساني والتي تحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "ليس للإنسانية سبيل لتجاوز أزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية أن "نُشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق بأن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف".

واختتم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمته قائلا: "على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".