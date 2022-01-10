برنامج جلسة افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة حرمه، لافتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم في في مدينة شرم الشيح، تحت شعار "العودة معًا"، حيث يستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وتستمر فعاليات المنتدى حتى 13 يناير الجاري.

تبدأ الجلسة بدخول السيد الرئيس عبد الفتاح، رئيس الجمهورية إلى القاعة الرئيسية، يعقبه عرض فيديو تقديمي من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، تليه عدد من الكلمات للمتحدثين وهم، سارة بدر، عضو من مصر،وإيزاك بوما، من دولة غانا، ورحاب عياش، من دولة تونس.

وعقب انتهاء الكلمات يعرض فيلم الافتتاح، بالإضافة إلى بعض الفقرات التاريخية والفنية، وعرض أغنية "بحلم بمكان"، وفيديو عن مستقبل العالم بعد جائحة كورونا.

هذا ويلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمته الافتتاحية معلنًا انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة مع منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.