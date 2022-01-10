قائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا 2022

شهدت قائمة منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، على العديد من التعديلات، قبل اللقاء الأول للفراعنة في البطولة أمام نيجيريا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش عن القائمة المبدئية للمنتخب الوطني، قبل انطلاقة البطولة بعدة أسابيع، وبعد العودة من بطولة كأس العرب 2021، والتي كانت يتواجد بها 40 لاعب.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، مروان داود

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

استبعاد 15 لاعب من القائمة المبدئية

استبعد كارلوس كيروش 15 لاعب عن قائمة المنتخب الوطني الأول، لتستقر القائمة على 25 لاعب، ويأتي بعدها بعدة أيام ويكشف عن ثلاث لاعبين أخرين في الإحتياطي للقائمة الأساسية.

وعاد مروان حمدي وإبراهيم عادل محمد حمدي، لقائمة المنتخب الوطني ليكون الثلاثي على الإحتياطي من قائمة الفراعنة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

تعدد وكثرة إصابات كورونا في صفوف الفراعنة للمنتخب الأول، قبل السفر فرضت على كيروش العديد من التسائلات، حول ضم بديل المصابين، وهذا ليس فقط على لاعبي الفريق ولكن أيضاً على جانب الجهاز الفني أيضاً.

يلتقي المنتخب الوطني في اول مبارياته ببطولة أمم أفريقيا، في ثوبها الـ 33 من تاريخ البطولة، والظهور الـ 25 للفراعنة في البطولة، يأتي أمام منتخب نيجيريا.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل ، ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الجاري.

وتترقب جماهير كرة القدم جول العالم على مشاهدت مباراة مصر ونيحيريا في لقاء افتتاح المجموعة الرابعة بنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي تنطلق غداً في السادسة مساء.

تواجد الفرعون المصري محمد صلاح، أفضل لاعبي العالم في عام 2021، في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، يزيد من تشوق ورؤيته في الملاعب من قبل الجماهير الإفريقية.