لإبراز إنجازات الدولة في عهد الرئيس السيسي..اتحاد المصريين بالسعودية يطلق مبادرة "وعد فأوفى"

/671488/لإبراز-إنجازات-الدولة-في-عهد-الرئيس-السيسياتحاد-المصريين-بالسعودية-يطلق-مبادرة-وعد-فأوفى

أعلن اتحاد العام المصريين بالسعودية، إطلاق مبادرة "وعد فأوفى"، لتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دوت الخليج

وأكد عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، أن المبادرة تبدأ من العاصمة السعودية الرياض، وتستهدف الترويج للإنجازات التي شهدتها مصر مؤخرا، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة وتطوير العشوائيات والقضاء على المناطق السكنية الخطرة.

وأشار إلى أن من بين الإنجازات التي سيتم التركيز عليها المبادرات الصحية مثل ١٠٠ مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس c، وكذلك القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات.

عادل حنفي: المبادرة تسعى أيضا للتركيز على ما تم في ملف القضاء على الإرهاب

وأوضح عادل حنفي، أن المبادرة من خلال الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم تستهدف التعريف بالإنجازات التي تمت في تطوير منظومة النقل، وخصوصا ملف الطرق والسكة الحديد ومترو الأنفاق، والنقل البحري الذي شهد طفرة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ولفت نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، إلى أن المبادرة تسعى أيضا للتركيز على ما تم في ملف القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره، فضلا عن تسليح الجيش المصري بأحدث المعدات ليحتل مكانة متقدمة بين جيوش العالم.

وأكد عادل حنفي، أن من بين الإنجازات التي تستهدف المبادرة التركيز عليها القضاء على الفساد، فضلا عن الاهتمام بعدد من الفئات التي واجهت مشاكل في الحصول على حقوقها من قبل، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المسنين، من خلال تشريعات تضمن حقوقهم تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، أن من بين الإنجازات التي تستهدف المبادرة التركيز عليها نجاح مصر في إدارة ملف المياه، لاسيما أزمة سد النهضة الإثيوبي، وإعلان مصر الدائم التزامها بالحوار والتفاوض لحل الأزمة.

وقال عادل حنفي: المبادرة لاقت قبول كبير من الجاليات المصرية في كل دول العالم، متابعا: أبناء مصر في الخارج بكل دول العالم، كانوا وسيظلوا سفراء للوطن، داعمين ومساندين لكافة الإنجازات التي لم يسبق لها مثيل.