«فرصة ذهبية ومنصة حوارية تعزز مكانة مصر الدولية»..ماذا قال النواب عن منتدي شباب العالم  بعد دقائق من انطلاقه؟

/671490/فرصة-ذهبية-ومنصة-حوارية-تعزز-مكانة-مصر-الدوليةماذا-قال-النواب-عن-منتدي-شباب-العالم- بعد-دقائق-من-انطلاقه

انطلقت منذ قليل فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي أن تستمر فعاليات المنتدي حتي يوم الخميس القادم.

ويشهد المنتدى إجراء حوار بين الشباب المصرى و الشباب من دول العالم حول القضايا والمشاكل التى يتعرض لها العالم بصفة عامة، والاستماع إلى أفكار الشباب ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمي بشأن قضية تغير المناخ التى يشهدها العالم كما يعكس المنتدى حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى رؤية الشباب المصرى للجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أن منتدى شباب العالم استطاع خلال أعوام قليلة، في أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصرى في مؤتمر للشباب المصري فقط بالإسماعيلية، إلى أن أصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم أجمع بعد أن تم اعتماده من قبل الأمم المتحدة ليصبح ما يعزز مكانة مصرالإقليمية والدولية في شتى بقاع العالم، و يصبح نافذة شبابية يطل من خلالها العالم أجمع على مصر، ويتواصل من خلالها شباب مصر مع شباب العالم أجمع.

حازم الجندي : "منتدى شباب العالم" منصة حوارية شبابية تعزز مكانة مصر الدولية

وأوضح الجندي، أن هذا المؤتمر يمنح الشباب فرصة ذهبية لتفجير وتطوير طاقاتهم الإبداعية والابتكارية، ويعزز تأهليهم قادة للمستقبل، حيث تعقد بالمنتدى مجموعة من ورش العمل و الجلسات تغطى محاور اجتماعية و اقتصادية و سياسية محلية، وتناقش القضايا الدولية ذات الاهتمام العالمي المشترك.

و أكد الجندي أن انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة رغم ظروف جائحة كورونا المنتشرة حول العالم، يؤكد مدى أهميته كمنصة دولية شبابية حوارية فريدة من نوعها، تدعم تواصل شباب مصروالعالم معا للاستماع لتجارب مختلفة من دول العالم والإنصات لآرائهم و مشكلاتهم وتطلعاتهم وأحلامهم وهمومهم المشتركة، و عرض التجارب والخبرات الناجحة للاستفادة منها، وتقديم النماذج الشابة التي استطاعت تغيير واقعها للأفضل لتكون قدوة أمام الشباب المصري للاستفادة منها والسعي نحو تحقيق مستقبل أفضل.

حازم الجندي: المنتدي يمنح الشباب فرصة ذهبية لتفجير وتطوير طاقاتهم الإبداعية

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أجندة المنتدى زاخرة بمناقشة العديد من القضايا والمشكلات التي تشغل حيز من التفكير العالمي واهتمام الرأي العام ، ولعل أبرزها تداعيات جائحة كورونا المختلفة وأهمها التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما يناقش المنتدى قضية استدامة الأمن المائي، فضلا عن بحث قضية التغييرات المناخية والاثار السلبية التي تنتج عنها، لافتا أن مساهمة شباب العالم في عرض مقترحات من زوايا مختلفة لتلك المشكلات أمر يثرى المنتدى وننائجه وتوصياته السنوية.

وتابع: استمرار وضع ملف تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة على أجندة المنتدى في كل نسخة يؤكد إيمان الدولة وحرصها على متابعة هذا الملف و أنها توليه اهتمام خاص من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمهم، والإيمان بقدرتهم على تحقيق نجاحات متميزة، وتؤكد على فلسفة أهمية مشاركة كافة الفئات والقطاعات لبناء مصر الحديثة وتأسيس الجمهورية الجديدة.

واختتم" الجندي"، إلى أن حرص كافة وزارات وقطاعات الدولة على تنفيذ توصيات المنتدى وخروجها للنور هوأحد أهم ثقة العالم والمؤسسات الدولية في هذه المبادرة التي أصبحت منصة مهمة وملهمة ينتظرها الشباب من مختلف بلدان العالم سنويا للمشاركة بها.

أمل رمزي: «منتدي شباب العالم» فرصة لتنشيط سياحة المؤتمرات بشرم الشيخ

أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، أن منتدي شباب العالم يعد منصة حوارية ملهمة لجميع الفئات وليس فئة الشباب فقط.

وقالت رمزى في بيان لها، ان موضوعات النسخة الحالية من نموذج المحاكاة للمنتدى وورشة عمل عن "حياة كريمة" و"تمكين المرأة والشباب" والعالم بعد كورنا " تعد من الموضوعات الحيوية والهامة علي المستوي المحلي والعالمي التى سيناقشها المنتدى .

وتابعت: أجندة المنتدى حافلة بالحديث عن أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام وتمثل تحديات كبرى ليس فقط أمام مصر ولكن أمام العالم أجمع، فعلى سبيل المثال التطرق إللى مناقشة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وانتشار وباء فيروس كورونا، وكذلك مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ، فضلا عن الحديث عن السياسات المائية العقلانية للإنسانية، وبحث قضية التغيرات المناخية، وما نتج عنها من تأثيرات سيكون لها اضرار على البشرية والمجتمعات ككل.

أمل رمزي: أجندة المنتدى حافلة بالحديث عن أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام

وأضافت رمزي في بيان لها ، أن حضور شخصيات عالمية من مختلف الدول للمشاركة في هذا الحدث الهام بمدينة السحر والجمال شرم الشيخ يعد ترويجا سياحياً لها وللدولة المصرية بشكل عام.

وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، أن المنتدي الشبابي يعد تنشيطا لفكرة سياحة المؤتمرات خاصة بعد المشروعات القومية التي أقامتها الدولة خلال السنوات الماضية ، لذا من الضروري استثمار مثل هذه المنتديات الناجحة في شرم الشيخ في تحسين الصورة الذهنية عن مصر، وتنشيط السياحة الأجنبية سواء الشاطئية أو سياحة المؤتمرات لزيارة مصر وشرم الشيخ بشكل خاص.

وأوضحت النائبة أمل رمزي، أن المنتدي رسالة تأكيد على أن مصر بلد مستقر ومختلف عن الصورة التي يروجها المغرضون، ويشهد بذلك كل من زار مصر بصفة رسمية أو غير رسمية سواء سائحين أو رجال أعمال خلال الفترة الأخيرة، وأن مدينة شرم الشيخ تتمتع بدرجة عالية من الأمان والاستقرار، فضلا عن جوها الممتاز وشواطئها وفنادقها الفاخرة وبنيتها الأساسية والتطوير المستمر بأحدث الأساليب، مما يجعلها وجهة السائحين من مختلف أنحاء العالم.