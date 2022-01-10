- 1/2
- 2/2
/671491/ضبط-لص-بمسجد-سيدي-أبو-سالم-أثناء-الصلاة-على-جثمان-وائل-الإبراشي
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تفيد بضبط لص بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، أثناء الاستعداد لتشييع جثمان الإعلامي وائل الإبراشي.
دوت الخليج
ويشيع جثمان "الإبراشي" بعد قليل من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.
وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عامًا، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدًا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.
كورونا يلتهم رئة “وائل الإبراشي” :
وكان وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا، واعتذر عن تقديم برنامج "التاسعة" الذى يعرض يوميًا عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية الدين، إن تداعيات المرض لدى الإعلامي وائل الإبراشي، ظهرت في الجهاز التنفسي، مؤثرة على رئته وحنجرته، وهو ما دفع الإعلامي الراحل الكتابة على صفحته الرسمية، قبل أيام من وفاته، قائلًا :"التهمت كورونا جزء كبير من رئتي.. اسألكم الدعاء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط «لص» بمسجد سيدي أبو سالم أثناء الصلاة على جثمان «وائل الإبراشي» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.