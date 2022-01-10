/671491/ضبط-لص-بمسجد-سيدي-أبو-سالم-أثناء-الصلاة-على-جثمان-وائل-الإبراشي

دوت الخليج

ويشيع جثمان "الإبراشي" بعد قليل من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.

وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عامًا، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدًا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.

كورونا يلتهم رئة “وائل الإبراشي” :

وكان وائل الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا، واعتذر عن تقديم برنامج "التاسعة" الذى يعرض يوميًا عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية الدين، إن تداعيات المرض لدى الإعلامي وائل الإبراشي، ظهرت في الجهاز التنفسي، مؤثرة على رئته وحنجرته، وهو ما دفع الإعلامي الراحل الكتابة على صفحته الرسمية، قبل أيام من وفاته، قائلًا :"التهمت كورونا جزء كبير من رئتي.. اسألكم الدعاء".