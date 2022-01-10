/671492/النائب-كامل-ميشيل-منتدى-الشباب-من-أهم-الفاعليات-فى-العالم-ويعكس-صورة-مشرقة-لمصر

أثنى النائب كامل ميشيل، عضو مجلس الشيوخ، على إرادة الدولة المصرية وعزيمتها بشأن إقامة منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدًا على أهمية الحوار مع مختلف شباب العالم.

منتدي شباب العالم

واضاف البرلمانى فى تصريح لـ دوت الخليج، إنه رغم الظروف التى تواجه البلاد والمجتمع الدولي من انتشار جائحة فيروس كورونا ، لكن كان يجب التواصل المستمر مع الشباب، بما يساهم فى تعزيز الحوار ويخلق بيئة أكثر تعاونًا.

وتابع:" نظرا لأن مؤتمر الشباب من أهم الفاعليات على مستوى العالم ، وأن استمرارية المؤتمر يؤكد أن مصر قادرة على تحقيق كل شىء رغم الظروف الصعبة".

واستكمل:" مؤتمر شباب العالم يجذب انتباه الملايين من الشباب والمواطنين حول العالم، ويعكس صورة أكثر إشراقًا على الدولة المصرية".

وأضاف:" الرئيس السيسي لديه دائمًا القدرة على تقديم المبادارات المجتمعية والشبابية المميزة وحرصه الدائم على التواصل مع الأجيال المختلفة يعكس قدرته الثاقبة لإخراج أجيال مميزة وقادرة على استكمال التنمية".

افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ، ولمدة أربعة أيام، وسط مشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.

وقال "السيسي" خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى :"في النسخة الرابعة من منتدى شاب بالعالم، وسط حوار وتواصل بين الشباب يُعد المنتدى أداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تُحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار، وإدارة الاختلاف فيما بيننا، ونشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف، وليس للإنسانية سبيل لتجاوز أزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام".

هذا وأعلن الرئيس السيسي افتتاح المنتدى وانطلاق فاعلياته، قائلًا :"يشرفني وسط الحضور الكريم، بأن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم "على خير اجتمعنا، وبسم الله نبدأ".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لافتتاح أعماله، وذلك بصحبة كل من؛ السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.