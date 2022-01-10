أمم أفريقيا 2021: المنتخب الوطني بزيه الرسمي أمام نيجيريا «صور»

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يرتدي المنتخب الوطني في مباراته غدا، مع نظيره النيجيري في افتتاح المجموعة الرابعة، لبطولة الأمم الأفريقية زيه الأساسي، بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

اضطربات بقائمة المنتخب

شهدت قائمة منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، على العديد من التعديلات، قبل اللقاء الأول للفراعنة في البطولة أمام نيجيريا.

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش عن القائمة المبدئية للمنتخب الوطني ، قبل انطلاقة البطولة بعدة أسابيع، وبعد العودة من بطولة كأس العرب 2021 ، والتي كانت يتواجد بها 40 لاعب.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي، مروان حمدي

موعد مباراة مصر ونيجيريا

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل ، ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة أمم أفريقيا بمواجهة نيجيريا غداً الثلاثاء 11 يناير.

وتترقب جماهير كرة القدم جول العالم على مشاهدت مباراة مصر ونيحيريا في لقاء افتتاح المجموعة الرابعة بنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، والتي تنطلق غداً في السادسة مساء.

تواجد الفرعون المصري محمد صلاح، أفضل لاعبي العالم في عام 2021، في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، يزيد من تشوق ورؤيته في الملاعب من قبل الجماهير الإفريقية.