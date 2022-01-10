موعد مباريات الاهلي في كاس الرابطة والقنوات الناقلة

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تنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي، مع الجونة الخميس المقبل، الموافق الثالث عشر من يناير الجاري، في الساعة الثانية والنصف مساء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويجمع لقاء الخميس بين النادي الأهلي والجونة، في أولى لقاءات الفريقين في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

ويتواجد النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ويأتي معه كلا من" الجونة – والإسماعيلي – المقاولون العرب – سموحة – البنك الأهلي".

وتمتلك مجموعة قنوات أون تايم سبورت حقوق البث، لجميع مباريات البطولة، وتغطية كافة أحداثها من مؤتمرات قبل وبعد المباريات، وأحداث اللقاءات.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة:

•المباراة الأولى: الأهلي ضد الجونة (الخميس ١٣ يناير الساعه ٢ ونص).

•المباراة الثانية: الأهلي ضد الإسماعيلي (الاتنين ١٧ يناير الساعه ٢ ونص).

•المباراة الثالثة: الأهلي ضد المقاولون العرب (الجمعه ٢١ يناير الساعه ٥).

•المباراة الرابعة: الأهلي ضد سموحة (الخميس ٢٧ يناير الساعه ٥).

•المباراة الخامسة: الأهلي ضد البنك الأهلي (الأحد ٣٠ يناير الساعه ٥).

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

المجموعة الثانية بكأس الرابطة

1- الإسماعيلي

2- سموحة

3- المقاولون العرب

4- البنك الأهلي

5- الجونة

6- الأهلي

المجموعة الثالث بكأس الرابطة

1- فاركو

2- سيراميكا كليوباترا

3- غزل المحلة

4- طلائع الجيش

5- انبي

6- الزمالك

جوائز بطولة كأس الرابطة

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

وقال في تصريحات قبل إجراء قرعة كأس الرابطة: "إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفه، في هذا التوقيت يأتي من خلال الإستفادة القسوى من الوقت الذي يتوقف فيه بطولة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة مصر في نهائيات بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفائز في بطولة كأس الرابطة، بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف".

وزاد: "وصاحب المركز الثاني في نهاية البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وصاحب المرز الثالث سيحصل على 500 ألف، والرابع سيحصل على 250 ألف".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة تم تصميمها في إنجلترا، برعاية البريد المصري".

وعن تكلفة ملاعب المباريات، قال: " رابطة الأندية ستتحمل قيمة تكاليف الملاعب لجميع الأندية".