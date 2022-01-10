/671499/شباب-أثيوبيا-يرفعون-علم-بلادهم-من-منتدى-شباب-العالم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال منتدى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، تحت شعار «العودة معًا»، بمدينة شرم الشيخ، من اليوم وحتي 13 من يناير الجاري، ولمدة أربعة أيام، وسط مشاركة وفود شبابية من قارات : أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، بلغت 196 دولة من بينها وفد اثيوبي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

متندى شباب العالم

وقال "السيسي" خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى :"في النسخة الرابعة من منتدى شاب بالعالم، وسط حوار وتواصل بين الشباب يُعد المنتدى أداة لتبادل الرؤى بين كل العالم، في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني والتي تُحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار، وإدارة الاختلاف فيما بيننا، ونشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف، وليس للإنسانية سبيل لتجاوز أزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام".

هذا وأعلن الرئيس السيسي افتتاح المنتدى وانطلاق فاعلياته، قائلًا :"يشرفني وسط الحضور الكريم، بأن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم "على خير اجتمعنا، وبسم الله نبدأ".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لافتتاح أعماله، وذلك بصحبة كل من؛ السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، والرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، الحسين بن عبدالله الثاني، ورئيس وزراء لبنان، نبيل مقاتي، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء اللبناني.

الجدير بالذكر أن منتدى شباب العالم ينطلق اليوم، الإثنين، في نسخته الرابعة، في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود شبابية من مختلف دول العالم.