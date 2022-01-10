نقيب المهندسين السابق يستعرض ملامح برنامجه الانتخابي : خطة جديدة لـ”مشروع العلاج”

/671507/نقيب-المهندسين-السابق-يستعرض-ملامح-برنامجه-الانتخابي--خطة-جديدة-لـمشروع-العلاج

عقد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، لقاءً مع عدد من مهندسي محافظة المنوفية وأعضاء بمجلس النقابة الفرعية، امتد لـ 3 ساعات، قام خلاله بتوضيح بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها في الفترة الاخيرة والإجابة على العديد من التساؤلات التي تشغل بال المهندسين، كما استعرض رؤيته لإدارة النقابة وتعظيم مواردها وتحسين خدماتها للأعضاء خلال الفترة المقبلة.

واستهل نقيب المهندسين السابق، حديثه باستعرض مفهومه عن العمل النقابي الذي سوف ينتهجه في فترته حال فوزه في الانتخابات، مشددًا: يتضمن استقلالية القرار النقابي والابتعاد عن العمل السياسي وعدم التبعية للأحزاب، وأن العمل النقابي عمل تطوعي وليس مصدرا للتكسب والربح وأن أعضاء هيئة المكتب لا يجب أن يشتركوا في تمثيل النقابة بمجالس الشركات المساهمة بها النبراوي.

يعلن موقفه من مستشفى المهندسين بمدينة بدر:

وعن ملف مستشفى المهندسين بمدينة بدر، قال النبراوي: امتثالًا للجمعية العمومية الأخيرة ورغبة جموع المهندسين، الذين أبدوا رفضهم لاستمرار المشروع، فإنه ينوي الاستفادة من الأرض، وسوف يقوم خلال فترة 3 أشهر بإعداد ملف بالمقترحات التي جاءت إليه من خلال التواصل مع المهندسين في المحافظات المختلفة لدراسة الاستغلال الأمثل لأرض المستشفى وباقي أصول النقابة.

وأوضح: سوف يتم تعديل مشروع المستشفى للاستفادة من أصول النقابة، حيث أن الأرض تم شرائها بمبلغ 19 مليون جنيه وقتها، وقيمتها حاليا تجاوز الـ60 مليون جنيه، وسوف يتم دراسة الأمر، وعقد جمعية عمومية طارئة لهذا الشأن وطرح كافة المقترحات وسوف يتم تنفيذ ما تنتهي إليه الجمعية العمومية.

كما تناول النبراوي، ملف التعليم الهندسي، مؤكدا أن هذه القضية سوف تكون من ضمن أولويات المجلس القادم، نظرا لأنها قضية هامة وضرورية وتؤثر تأثيرا شديدا على المهندسين وسوف يوليها اهتمامه، مشيرا: سوف يتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى من أكاديميين متخصصين في شأن التعليم الجامعي لدراسة خطوات موضوعية وعملية لتقليص أعداد الخريجين ووقف إنشاء أي كليات أو معاهد خاصة.

النبراوي يعلن برنامجه في الرعاية الصحية لـ”المهندسين” :

أما عن مشروع الرعاية الصحية فأوضح نقيب المهندسين السابق، أن بداية فترته كان سقف الرعاية الصحية 8 آلاف جنيه، ووصل إلى 25 في آخر فترته، وسوف يعمل على زيادته إلى 40 ألف جنيه، بناءً على توصية مختصين في هذا الملف بإمكانية ذلك، مؤكدًا أن تحقيق فائض في صندوق الرعاية الصحية لا يعد إنجازا لأي مجلس.

كما رد النبراوي حول أسباب حدوث عجز في ميزانية النقابة خلال عهده، موضحًا: تم رفع المعاش مرتين خلال عهدي من 450 إلى 700 جنيه، ولكن كنا دارسين للأمر ولدينا من العوائد المرتقبة من بيع وحدات الإسكان النقابة، التي سوف تغطي أي عجز، وبالفعل تحققت عوائد مشروعاتنا في فترة المجلس الحالي دون تدخل منه، وكمثال على ذلك لم نبيع إلا عمارتين في مشروع الـ18 فدان بأكتوبر، والباقي 38 عمارة عوائدهم دخلت ميزانية المجلس الحالي

وخلال اللقاء الذي تم بدعوة من مهندسي المنوفية وأعضاء بمجلس النقابة الفرعية، تم مناقشة استغلال الأرض المملوكة للنقابة بمشروع كفر ربيع، ووعد النبراوي بإدارة مناقشات مستفيضة لحسن استغلالها خاصة مع طرح مهندسي المنوفية مقترحات بناءة جديرة بالدراسة، واعدًا بتشكيل لجنة من النقابة الفرعية بالمنوفية لتقديم دراسة بهذا الشأن، وتبنيها من النقابة العامة.

كما أكد النبراوي أنه سوف يولي عنايته بملف التدريب لأنه أحد الموضوعات الهامة التي تهم المهندسين والتي لن تقتصر على محاضرات فقط لأنها لا تكفي بل سوف تمتد إلى عقد برتوكولات تعاون وشراكة مع مؤسسات الدولة للتدريب العملي.

وأفاد المهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق المساعد السابق، بأنه سوف يتم إنشاء موقع للتوظيف مرتبط بالنقابات الفرعية، بحيث يتم الإعلان في النقابات الفرعية عن فرص العمل المتاحة في نطاق المحافظة والسعي للتعاون والشراكة مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء وشركات قطاع الأعمال في عرض الوظائف المطلوبة على الموقع.

ومن المقرر أن يستكمل النبراوي، جولاته في المحافظات المختلفة، حيث ينظم زيارة إلى محافظتي الغربية والمنيا الأسبوع الجاري