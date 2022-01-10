«تدابير كورونا التكنولوجية..وأعلام 196 دولة ترفرف من مدينة السلام»..أبرز مشاهد الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم..السيسى يؤكد«على الخير اجتمعا.. وبسم الله نبدأ.. ومن أجل المستقبل نعمل»

/671508/تدابير-كورونا-التكنولوجيةوأعلام-196-دولة-ترفرف-من-مدينة-السلامأبرز-مشاهد-الجلسة-الافتتاحية-لمنتدى-شباب-العالمالسيسى-يؤكدعلى-الخير-اجتمعا-وبسم-الله-نبدأ-ومن-أجل-المستقبل-نعمل

«على الخير اجتمعا.. وبسم الله نبدأ.. ومن أجل المستقبل نعمل»..و«لن نتجاوز التحديات سوى بإخلاص النوايا»»

نخبة من 196 دولة من قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية يرفعون أعلام بلادهم من أرض السلام

إدارة المنتدى تطبق تدابير كورونا بصرامة وتستعين بـ«بى جروب» لـتقليل التعامل البشري

تضمنت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة الاثنين، عدد من المشاهد أبرزها التأكيد على تدابير كورونا الصارمة، من خلال أدوات تكنولوجية «روبورتات» بجانب رفع أعلام 196 دولة من قارات؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، حيث حرص شباب دولة أثيوبيا على رفع أعلام دولتهم كرسالة سلام من أرض مصر، مع عرض عدد من النماذج الشبابية لتجاربهم مع المنتدى طوال نسخه السابقة.

دوت الخليج

كما تضمنت عدد من الفقرات التاريخية والفنية ومستقبل العالم بعد جائحة كورونا،كما تضمنت مشاركات من ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية على الدعوة الكريمة للمشاركة في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، مؤكدا أن مجموعة البنك الدولى ملتزمة بخلق واستدامة المساحات لتبادل الأفكار مع الشباب خاصة في الموضوعات الملحة التي تواجه الجيل الجديد.

مشاركات دولية بمنتدى شباب العالم

المشاركات تضمنت أيضا جاياثما ويكراماناياكي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، والتى عبرت عن سعادتها الغامرة بانضمامها لمنتدى شباب العالم، قائلة: إنه من دواعي سرورى أن انضم إليكم في هذا المنتدى، وهذه الفعاليات التي تعمل على نشر السلام والتناغم مؤكدة أن الأمم المتحدة وضعت أول منظومة استراتيجية للمنظمة تعني بحقوق الشباب في كل أنحاء العالم، وتضمنت المشاركات أيضا أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، مؤكدًا أن بناء مستقبل أفضل يبدأ من الشباب ، والمنتدى فرصة لتحقيق هذه التطلعات .

الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة الافتتاح تضمنت التأكيد على أن المنتدى أصبح منصة حوارية كبيرة و باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب، وأداة لتبادل الرؤى بين كل العالم وخاصة فى تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني قائلا"يشرفنى بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز.. أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.. على الخير اجتمعا.. وبسم الله نبدأ.. ومن أجل المستقبل نعمل.. وشكرا" متابعا : "يتحتم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا وأن نشكل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق وسره فى هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز فى هذا الاختلاف".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أن ليس للإنسانية سبيل لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى اخلاص النوايا وإنهاء الصراعات، وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.

وبدأت الجلسة بدخول السيد الرئيس عبد الفتاح، رئيس الجمهورية إلى القاعة الرئيسية، وعقبه عرض فيديو تقديمي من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وتلاه عدد من الكلمات للمتحدثين وهم، سارة بدر، عضو من مصر، وإيزاك بوما، من دولة غانا، ورحاب عياش، من دولة تونس. وعقب انتهاء الكلمات تم عرض فيلم الافتتاح، بالإضافة إلى بعض الفقرات التاريخية والفنية، وعرض أغنية "بحلم بمكان"، وفيديو عن مستقبل العالم بعد جائحة كورونا.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وشهدت الجلسة الافتتاحية رسالة من إدارة المنتدى لجميع الحضور بشأن إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا،من خلال الروبوتات التفاعلية والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة أحد المشاركين، وقال الروبوت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوف مصر فى افتتاح المنتدى: "اتشرف بوجودى اليوم بالإنابة عن مجموعة من أصدقائى الذين يعملون خلال أيام وفعاليات منتدى شباب العالم.. إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.. أتمنى لكم وقتا أمنا وتظلوا أمنين.. دوت الخليج وشكرا".

و يعود منتدى شباب العالم (WYF) هذا العام ليستضيف مجموعة من 18000 مشارك و500 متحدث، وتعد صحة وسلامة جميع الحاضرين أمرًا بالغ الأهمية، ونظرًا لتنظيم المنتدي في ظل إنتشار فيروس كورونا COVID-19 عالميًا، فقد اتبع المنتدي هذا العام مجموعه من الإرشادات الطبيه والتقنيات المبتكرة الدولية في جميع أنحاء العالم لضمان تجربة آمنة لجميع الحاضرين.

في هذا الإطار، تعاون المنتدي مع شركة Bee Group والتي تعتبر أول الشركات التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال التعقيم والتطهير الطبي منذ عام ٢٠٢٠، كما تعتبرBeeGroup أول شركة متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.

وتشتمل خطة التأمين الطبي علي تعقيم وتطهير جميع أماكن فاعليات المنتدي فضلًا عن المطارات والفنادق وكذا وسائل النقل من خلال ٣ محاور رئيسية حيث التعقيم وتضمنت تعقيم الأسطح: بالإضافة إلي الطرق التقليدية، سيتم تغطية جميع الأسطح بما في ذلك مقابض الأبواب والأزرار وغيرها ... بملصقات مطهرة Sanitizing Pads إنجليزية الصنع، والتي تستخدم تقنية متقدمة لقتل ٩٩.٩٪ من الفيروسات والجراثيم تعقيم الهواء: سيتم إستخدام مجموعه كبيره من أجهزه تعقيم الهواء في قاعات المؤتمرات الرئيسيه وكذا غرف الندوات اليوميه، والتي تعمل على إزاله الروائح والسموم المنتشرة باستخدام تقنية Plasma-cluster Ion، حيث تنتشر الايونات في جميع أنحاء الغرفة لتنقية الهواء وتحسين جودته ، آلات التبخير Fogging Machines المانية الصنع: تستخدم لتطهير المنشآت باستخدام تكنولوجيًا الضباب لأول مرة في مصر، والتي يتم استخدامها حاليًا في تعقيم الحرم الشريف والملاعب الدوليه.

وتضمنت تقليل التعامل البشري: قامت مجموعة Bee Group بإحضار واستخدام مجموعة متنوعه من الروبوتات التي تقوم بوظائف مختلفة بهدف تقليل الإعتماد علي العنصر البشري وضمان عامل الكفاءة تشتمل تلك الروبوتات علي التالي :

- روبوتات التعقيم بالموجات فوق البنفسجية: والتي تم تعديلها لتكون امنة علي العنصر البشري، حيث تقوم بتعقيم جميع مرافق مركز المؤتمرات بشكل مستمر، كما تقوم بتسلم تقارير التعقيم بشكل دوري وتخطر اللجنة المنظمة بأكثر المناطق الملوثة بهدف تعزيز عملية التعقيم اليومية.

- الروبوتات التفاعلية: والتي تتفاعل مع الوفود وتقدم لهم المعلومات المطلوبة منهم وفي نفس الوقت تقوم بمراقبة درجات الحرارة الخاصة بهم، وتنبيه المنظمين في حالة ظهور أي أعراض أو ارتفاع درجة حرارة احد المشاركين.

- روبوتات الخدمه: تقوم بالتحرك بصورة مستمرة في كافه أرجاء قاعه المؤتمرات الرئيسيه وتقوم بتسليم المشاركين المطهرات والاقنعة اللازمة دون الحاجة للعنصر البشري.

وتتضمن تعزيز المناعة للمشاركين: يقوم المنتدي بتوزيع حقائب ترحيب علي جميع الوفود، "تحتوي تلك الحقائب علي أدوات تم إحضارها من الولايات المتحدة الأميركية – ألمانيًا – المملكة المتحدة، معتمدة علي أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في مصر" من ضمنها :

-مجموعة فيتامينات لتقوية المناعة للاستخدام اليومي من اكبر الشركات الأمريكية للادويه والفيتامينات المعتمدة دوليا في مجالات رفع المناعه و التأمين ضد الفيروسات.

-معزز أكسجين يعتبر من أحدث التقنيات المستخدمه عالميًا في الوقت الحالي ويستخدم عند الحاجة.

-أكياس محلول مائي لمساعدة وفود الدول الأوروبية ذات الطقس البارد علي تحمل اختلافات الطقس في مدينه شرم الشيخ.

-مطهرات غير كحولية مثل زجاجات رغوه التعقيم التي تقتل الجراثيم والفيروسات وتوفر الحماية لمدة تصل إلى 24 ساعة.

-مناديل مبللة مستحدثه من إحدي الشركات الرائده في مجال التطهير والتعقيم الطبي المضادة للبكتيريا، حيث تقتل وتحمي من الجراثيم لمدة تصل إلى 21 يومًا.

-بالإضافة إلي مشتملات الوقاية التقليدية مثل رذاذ الكحول - جل التعقيم اليدوي - أقنعة N95 ومقياس حرارة.

مجموعة Bee Group هي مجموعة شركات مصرية ذات نشاط دولي في أكثر من ١٦ دولة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة. تأسست المجموعة عام ٢٠١٦ ونمت بشكل تدريجي لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مصر، وتشارك المجموعة في العديد من المشاريع الحكومية التنموية الكبرى علي رأسهم المشروع الوطني "حياه كريمة".

تتألف المجموعة من خمس شركات مستقلة تقوم بتنفيذ المشاريع مع القطاع الخاص في مجالات متعددة مثل المقاولات والإنشاءات، تجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية، تصنيع وتصديرالمنسوجات القطنية لإعادة إحياء القطن المصري، توريد المواد الغذائية والطبية، بالإضافة إلي نشاطات أخرى مثل الإنتاج الفني.

تعتبر "بي جروب" أول الشركات المصريه التي بدأت في تصنيع وتصدير واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الدوليه في مجال التعقيم والتطهير منذ عام ٢٠٢٠، كما تعتبر المجموعة أول شركة مصريه متخصصة في مجال التأمين الطبي الشامل للاحداث علي المستوي الإقليمي و الدولي والمؤتمرات والمنشآت.