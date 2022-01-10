/671509/يوفنتوس-يعلن-إصابة-لاعبه-الشاب-كييزا-بالرباط-الصليبي

تعرض نادي يوفنتوس الإيطالي إلى صدمة كبيرة بعد إعلان إصابة لاعبه الشاب فيدريكو كييزا بالرباط الصليبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك كييزا خلال لقاء يوفنتوس وروما أمس وغادر ملعب المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد الاصطدام مع أحد لاعبي روما أثناء القيام بتسديد الكرة نحو المرمى.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية على اللاعب تم الإعلان عن إصابته بالرباط الصليبي الأمامي ونهاية مشوار اللاعب هذا الموسم، نظراً لغيابة لمدة تقارب الـ 6 أشهر لحين العودة للعب كرة القدم من جديد.

وكان كييزا قد شارك في يورو 2020 وساهم في فوز إيطاليا باللقب وقدم بطولة كبيرة ورائعة للغاية.

يوفنتوس يقلب الطاولة على روما في قمة الدوري الإيطالي في مباراة مليئة بالأهداف

انتهت منذ قليل أمتع مباريات الموسم في الدوري الإيطالي بين روما ويوفنتوس ضمن مباريات الجولة الـ 21.

وتمكن فريق يوفنتوس ان يحقق الفوز برباعية مثابل ثلاثة أهداف، وذلك بعدما كان متأخراً بالنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بدأت المباراة قوية بين الفريقين وتقدم تامي أبراهام لروما في الدقيقة 11 وعادل باولو ديبالا النتيجة سريعا لصالح يوفنتوس مع الدقيقة 18.

إصابة كييزا بالرباط الصليبي

ومع بداية الشوط الثاني تمكن هنريك مختريان أن يسجل الهدف الثاني لصالح روما وعاد لورينزو بيلغريني وسجل الهدف الثالث لأصحاب الارض مع مطلع الدقيقة 53 وظن الجميع أن المباراة انتهت أكلينيكيا.

ومع بداية الدقيقة 70 تمكن مانويل لوكاتيلي أن يسجل الهدف الثاني لصالح يوفنتوس، ولم يتأخر الوقت كثيراً ومر دقيقتين فقط وسجل ديان كولوسيفسكي الهدف الثالث والتعادل لفريق يوفنتوس.

ولم يكتفي يوفنتوس بهذه النتيجة وحاول تسجيل الهدف الرابع وبالفعل سجل ماتيا دي تشيليو الهدف الرابع مع مطلع الدقيقة 77 وبذلك يكون الفريق قد سجل 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط.

مباراة روما ويوفنتوس

وحصل روما على ركلة جزاء مع مطلع الدقيقة 82 وتم طرد ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس على إثرها، وأضاع الركلة لورينزو بيليغريني، ليضيع الفرصة على أصحاب الأرض من العودة للنتيجة من جديد.

بهذه النتيجة يصل يوفنتوس للنقطة 38 وبالمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ظل روما في المركز السابع برصيد 32 نقطة ويبتعد عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.