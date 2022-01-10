الزراعة: برنامج تدريبى حول الإرشاد والتحول الرقمى للمرشدين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعية أن القطاع، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ينفذان البرنامج التدريبى الأول للمرشدين الزراعيين العاملين بالمراكز الإرشادية فى 10 محافظات بمركز الدعم الإعلامى بمحافظة الإسماعيلية لمدة خمسة أيام.





يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وفى إطار خطة الوزارة لتطوير المراكز الإرشادية ورفع مهارات وبناء القدرات العاملين فى مجال التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الإرشاد الزراعى. وقال الدكتور حمدى جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى إن البرنامج التدريبى يتضمن تحسين مهارات المرشدين الرقمية بما يساعدهم فى استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المناسبة وغيرها من الوسائط لتسهيل وصول الخدمات الإرشادية للفئات المستهدفة. وأضاف أنه يحاضر فى البرنامج التدريبى نخبة من الخبراء والمتخصصين يتناولون أهمية تدريب المرشدين الزراعيين ورفع مهاراتهم، بما يتناسب مع التطور الرقمى فى مجال الإرشاد الزراعى.

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