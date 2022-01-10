عاجل.. السيسى: كورونا أكبر تحدٍ واجه الإنسانية فى العصر الحديث

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيىسى، اليوم الإثنين، إن كورونا تعد من أكبر التحديات التى قابلت الإنسانية فى العصر الحديث، إذ شكلت تحديات سياسية، واجتماعية، واقتصادية، لكننا دائمًا نقول "فى محنة تولد منها منحة".





وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الأولى من فعاليات منتدى شباب العالم، والتى جاءت بعنوان: "جائحة كورونا إنذار للإنسانية وأمل جديد"، أن الجائحة أدت إلى توقف قطاعات بالكامل، كان أبرزها الطيران، والنقل، والسياحة. وتابع الرئيس: "كنا نتصور أن حجم الضرر سيكون فى عدة آلاف فقط، فوجئنا أن الإصابات تجاوزت مئات الملايين على المستوى الاقتصادى، وكذلك نفس الكلام بشكل أو بآخر بالنسبة لمن فقدناهم فى الجائحة بنتكلم عن عدة ملايين".

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